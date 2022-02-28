Niran Ünsal

Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım Neden belli değil baharın kışın Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım Neden belli değil baharın kışın *** Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın Zengin isen ya bey derler ya paşa Fukura isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa *** Kim onun halini sormuş demezler Cahilin gözünde hormuş demezler Fakirlere kim iş vermiş demezler Zengin isen ya bey derler ya paşa Fukara isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa *** Garibim engin ol, uyma cahile Şeytanın kazancı nafile hile Garibim engin ol, uyma cahile Şeytanın kazancı nafile hile *** Sana ad takarlar, üzülme bile Sana ad takarlar, üzülme bile Zengin isen ya bey derler ya paşa Fukara isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa *** Boş durmak günahtır, çalışmak sevap Çalış ne duruyon sende bir şey yap Çoğalır yoldaşın gör nice ahbap Zengin isen ya bey derler ya paşa Fukara isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa