Dertli Yoldaş Şarkı Sözleri
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Niran Ünsal
Dertli Yoldaş
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Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım
Neden belli değil baharın kışın
Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım
Neden belli değil baharın kışın
***
Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın
Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukura isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa
***
Kim onun halini sormuş demezler
Cahilin gözünde hormuş demezler
Fakirlere kim iş vermiş demezler
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukara isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa
***
Garibim engin ol, uyma cahile
Şeytanın kazancı nafile hile
Garibim engin ol, uyma cahile
Şeytanın kazancı nafile hile
***
Sana ad takarlar, üzülme bile
Sana ad takarlar, üzülme bile
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukara isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa
***
Boş durmak günahtır, çalışmak sevap
Çalış ne duruyon sende bir şey yap
Çoğalır yoldaşın gör nice ahbap
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukara isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa