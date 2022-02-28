Farzet Şarkı Sözleri
Niran Ünsal Farzet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal Farzet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Farzet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Asla aşk her yerde bahar değil
Bizde aşk kışlara hep gebe
Yâr ısıtamadın gönlümü
Isıtamadım kalbini bundan fazla
Ah, alışamadık biz bize
Konuşamadık göz göze bundan fazla
***
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna
***
Asla aşk her yerde bahar değil
Bizde aşk kışlara hep gebe
Yâr ısıtamadın gönlümü
Isıtamadım kalbini bundan fazla
Ah, alışamadık biz bize
Konuşamadık göz göze bundan fazla
***
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna