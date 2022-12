Niran Ünsal

Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yâr ısıtamadın gönlümü Isıtamadım kalbini bundan fazla Ah, alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla *** Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yâr ısıtamadın gönlümü Isıtamadım kalbini bundan fazla Ah, alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla *** Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna