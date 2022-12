Niran Ünsal

Sanmıştım ki bir ömürlük aşkımsın Kıymet verdim, hürmet ettim, yar bildim Her nefeste, her duamda sen vardın Anladım ki hüsranımsın sen *** Bu bedende can taşırken Ben kurtulsam aşktan kalp kurtulmaz Senden mahrum bir sürgünken Çoktan geçtim dünya hevesinden *** Sevdamı yüreğinden attın sen Ellere haram bana haktın sen Yaşasam da ölsem de fark etmez Bundan sonra...