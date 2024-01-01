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Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları)
Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları) Şarkı Sözleri
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Niran Ünsal
Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları)
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Artık seninle duramam
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim
***
Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmaklarımın üzerinden
Su gibi akar giderim
***
Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikayet etmem bu defa
Dişimi sıkar giderim
***
Bozar mı sandın acılar
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
***
Kaybetsem bile her şeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim
***
Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam bilirsin
Yüzümü döker giderim
***
Köpeklerimden kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim
***
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem üzülme
Kafama sıkar giderim
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Bana bir şeyler anlat
Canım çok sıkılıyor
Bana bir şeyler anlat, anlat
İçim içimden geçiyor
***
Yanımdasın, susuyorsun
Susuyor, konuşmuyorsun
Bakıyor, görmüyorsun
Dokunsan donacağım
***
İçimde intihar korkusu var
Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen
Kendimi bulacağım
***
Depremler oluyor beynimde
Dışarıda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar, susmuş
İçimde ölen biri var
***
Hadi bir şeyler söyle
Çocuk gözlerim dolsun
İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm
Gideceğim, son olsun
***
Yanımdasın, susuyorsun
Susuyor, konuşmuyorsun
Bakıyor, görmüyorsun
Dokunsan donacağım
***
İçimde intihar korkusu var
Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen
Kendimi bulacağım
***
Depremler oluyor beynimde
Dışarıda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar, susmuş
İçimde ölen biri var
***
İçimde soluyorsun
İki can var içimde
Korkular salıyorsun üstüme, korkular
Her an başka biçimde
-
-
Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı
Nerden bileceksiniz
Siz benim nasıl yandığımı
Nerden bileceksiniz
Bir fidandım dirildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum ah çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nerden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nerden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nerden bileceksiniz
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Siz benim niye kaçtığımı
Nerden bileceksiniz
Siz benim neden kaçtığımı
Nerden bileceksiniz
Siz benim neden kaçtığımı
Nerden bileceksiniz
Siz benim neden kaçtığımı
Nerden bileceksiniz
Gökte yıldız kayar şimdi
Annem beni arar şimdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim niye içtigimi
Nerden bileceksiniz
Siz benim niye içtigimi
Nerden bileceksiniz
Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim niye sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Siz benim niye sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Siz benim niye sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Siz benim niye sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Ben ardım da yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
Ben ardım da yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
Siz benim kime küstüğümü
Nerden bileceksiniz
Siz benim niye küstüğümü
Nerden bileceksiniz
Siz benim neden küstüğümü
Nerden bileceksiniz
Siz benim niye sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Siz benim neden küstüğümü
Nerden bileceksiniz
-
-
-
Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah eller üstünde çiçekler içinde
Dudağında yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde
***
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cıgara içerken yahut coblanırken
Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
***
Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiği kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yara aldığı yerde kalan sazı kadar
***
Beni tez saldılar o içerde kaldı
Çok sonra duydum ki Yozgatta sürgünde
Ne yapsa etse üstüne gitmişler
Mavi gök yüzünü ona dar etmişler
***
Gazetede çıktı üç satır yazı ile
Uzamış sakalı çatlamış sazıyla
Birileri ona ölmedin diyorda
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu
***
-
Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
Gitti dostlar şölen bitti, ne eski heyecan ne hız
Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız
***
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
***
Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı
Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı
Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı
Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı
***
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra
Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar, hazırlık sonbahara
***
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
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Dalgındım dağlar gibi
Türkülüydüm çınar çınar
Ne kızarıp giden sarı
Ne kızarıp gelen yeşil
Dikilmiş dikmeninde
Hoşçakal köprüsünün
Tam da mendil sallıyordum güzel günlere
Dikilmiş dikmeninde
Hoşçakal köprüsünün
Tam da mendil sallıyordum güzel günlere
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin hey güzel günler
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Ellerinde gelenimin hey güzel günler
*
Balık attım olta tuttum
Yaşadım gençliğimi
Masal oldu çocukluğum
Gençliğim bahar seli
*
Ve bir akşam birdenbire
Bir bulvar otelinde
İnce bir dal değdi alnıma
Koptu sazımın teli
Ve bir akşam birdenbire
Bir bulvar otelinde
İnce bir dal değdi alnıma
Koptu sazımın teli
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin hey güzel günler
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Ellerinde gelenimin hey güzel günler
*
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin hey güzel günler
-