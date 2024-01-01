Niran Ünsal

Giderim Artık seninle duramam Bu akşam çıkar giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim *** Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinden Parmaklarımın üzerinden Su gibi akar giderim *** Artık sürersin bir sefa Ne cismim kaldı ne cefa Şikayet etmem bu defa Dişimi sıkar giderim *** Bozar mı sandın acılar Belaya atlar giderim Kurşun gibi mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim *** Kaybetsem bile her şeyi Bu aşkı yırtar giderim Sinsice olmaz gidişim Kapıyı çarpar giderim *** Sana yazdığım şarkıyı Sazımdan söker giderim Ben ağlayamam bilirsin Yüzümü döker giderim *** Köpeklerimden kuşumdan Yavrumdan cayar giderim Senden aldığım ne varsa Yerine koyar giderim *** Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem üzülme Kafama sıkar giderim

İçimde Ölen Biri Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat İçim içimden geçiyor *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm Gideceğim, son olsun *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme, korkular Her an başka biçimde

Nereden Bileceksiniz Üstüm başım toz içinde Önüm arkam pus içinde Sakallarım pas içinde Siz benim nasıl yandığımı Nerden bileceksiniz Siz benim nasıl yandığımı Nerden bileceksiniz Bir fidandım dirildim Fırtınaydım duruldum Yoruldum ah çok yoruldum Siz benim neler çektiğimi Nerden bileceksiniz Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz Siz benim neler çektiğimi Nerden bileceksiniz Siz benim neler çektiğimi Nerden bileceksiniz Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim hey Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim hey Siz benim niye kaçtığımı Nerden bileceksiniz Siz benim neden kaçtığımı Nerden bileceksiniz Siz benim neden kaçtığımı Nerden bileceksiniz Siz benim neden kaçtığımı Nerden bileceksiniz Gökte yıldız kayar şimdi Annem beni arar şimdi Sevdiğim var kanar şimdi Siz benim niye içtigimi Nerden bileceksiniz Siz benim niye içtigimi Nerden bileceksiniz Bir pınardım kan oldum Yol kenarı han oldum Yanıldım ah ziyan oldum Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Ben ardım da yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım hey Ben ardım da yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım hey Siz benim kime küstüğümü Nerden bileceksiniz Siz benim niye küstüğümü Nerden bileceksiniz Siz benim neden küstüğümü Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim neden küstüğümü Nerden bileceksiniz

Adı Bahtiyar Geçiyor önümden sirenler içinde Ah eller üstünde çiçekler içinde Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü türküler içinde *** Rastlardım avluda hep volta atarken Cıgara içerken yahut coblanırken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken *** Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiği kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yara aldığı yerde kalan sazı kadar *** Beni tez saldılar o içerde kaldı Çok sonra duydum ki Yozgatta sürgünde Ne yapsa etse üstüne gitmişler Mavi gök yüzünü ona dar etmişler *** Gazetede çıktı üç satır yazı ile Uzamış sakalı çatlamış sazıyla Birileri ona ölmedin diyorda Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu ***

Mahur Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız Gitti dostlar şölen bitti, ne eski heyecan ne hız Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız *** O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız *** Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı *** O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara Geceler uzar, hazırlık sonbahara *** O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız