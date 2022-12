Niran Ünsal

Göçebe İlmik ilmik, düğüm düğüm Ben hayatı zorla ördüm Küçük bir kız sakladım hep içimde Tek dostum o, büyüdü benimle *** Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Oradan oraya göçebe *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Hayatın peşinde göçebe *** İlmik ilmik, düğüm düğüm Ben hayatı zorla ördüm Küçük bir kız sakladım hep içimde Tek dostumdu, büyüdü benimle *** Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Oradan oraya göçebe *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Hayatın peşinde göçebe *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Hayatın peşinde göçebe

Güle Güle Size Paydos artık kederlere Benim de hakkım var gülmeye Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda seven sevgilim var *** Korku dolu rüyalardan Uyanmış gibi mutluyum Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi yaşayalım

Kar Taneleri Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın *** Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri *** Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın *** Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri *** Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri

Varsa Söyle Aşk denilen şey Anlamsız kalıyor Bendeki duygunun Yanında inan *** Yaşama sevinci Sarıyor kalbimi Beraber olunca onunla *** En mutsuz anımda Bulurum yanımda Uçarım göklere kolunda *** Varsa söyle Sevgi böyle Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran *** Bu duyguyla Dolu dünya Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an *** O çocuksu bir sevinç, ilk rüya İlk nefes alıştım, sımsıcak *** Varsa söyle Sevgi böyle Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran *** Bu duyguyla Dolu dünya Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an Varsa söyle *** Varsa söyle (Duygu sımsıcak) Sevgi böyle (Yakan, kavuran) Solan dünyama yeni ufuklar açan *** Varsa söyle (Gece, gündüz, her zaman) Varsa söyle (O çocuksu, tertemiz) Bu duyguyla (Bu duyguyla her zaman) Her zaman (O çocuksu, tertemiz) *** (Varsa söyle) Sevgi böyle (Bu duyguyla) Bu duyguyla (Dolu dünya) (Varsa söyle) Varsa söyle (Bu duyguyla)