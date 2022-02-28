Nilüfer'84 Şarkı Sözleri
Niran Ünsal Nilüfer'84 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal Nilüfer'84 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nilüfer'84 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İlmik ilmik, düğüm düğüm
Ben hayatı zorla ördüm
Küçük bir kız sakladım hep içimde
Tek dostum o, büyüdü benimle
***
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Oradan oraya göçebe
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Hayatın peşinde göçebe
***
İlmik ilmik, düğüm düğüm
Ben hayatı zorla ördüm
Küçük bir kız sakladım hep içimde
Tek dostumdu, büyüdü benimle
***
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Oradan oraya göçebe
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Hayatın peşinde göçebe
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Hayatın peşinde göçebe
-
Paydos artık kederlere
Benim de hakkım var gülmeye
Hasret kaldım ben bunca yıl
Böyle gerçek sevgiye
***
Hasret kaldım ben bunca yıl
Böyle gerçek sevgiye
***
Güle güle size yalan aşklar
Güle güle size tüm anılar
Artık yanımda beni seven sevgilim var
***
Güle güle size gözyaşlarım
Güle güle size hatalarım
Bırakın da bizi artık yaşayalım
***
Güle güle size yalan aşklar
Güle güle size tüm anılar
Artık yanımda seven sevgilim var
***
Korku dolu rüyalardan
Uyanmış gibi mutluyum
Baş döndüren bir sevgi bu
Bitmesin sarhoşluğum
***
Baş döndüren bir sevgi bu
Bitmesin sarhoşluğum
***
Güle güle size yalan aşklar
Güle güle size tüm anılar
Artık yanımda beni seven sevgilim var
***
Güle güle size gözyaşlarım
Güle güle size hatalarım
Bırakın da bizi artık yaşayalım
***
Güle güle size yalan aşklar
Güle güle size tüm anılar
Artık yanımda beni seven sevgilim var
***
Güle güle size gözyaşlarım
Güle güle size hatalarım
Bırakın da bizi yaşayalım
-
Alıcı kuşlar gibi
Başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi
Başımın üstünde dönüp durmayın
***
Kol kola girip yalnızlığımı
Vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı
Vurmayın yüzüme kar taneleri
***
Özledim hem de çok özledim
Ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim
Ezberledim beklemeyi
***
Yollar benim umudumdur
Yolları kapatmayın
Yağmayın yollarıma
Durun kar taneleri
***
Alıcı kuşlar gibi
Başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi
Başımın üstünde dönüp durmayın
***
Kol kola girip yalnızlığımı
Vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı
Vurmayın yüzüme kar taneleri
***
Özledim hem de çok özledim
Ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim
Ezberledim beklemeyi
***
Yollar benim umudumdur
Yolları kapatmayın
Yağmayın yollarıma
Durun kar taneleri
***
Yollar benim umudumdur
Yolları kapatmayın
Yağmayın yollarıma
Durun kar taneleri
***
Yollar benim umudumdur
Yolları kapatmayın
Yağmayın yollarıma
Durun kar taneleri
-
Aşk denilen şey
Anlamsız kalıyor
Bendeki duygunun
Yanında inan
***
Yaşama sevinci
Sarıyor kalbimi
Beraber olunca onunla
***
En mutsuz anımda
Bulurum yanımda
Uçarım göklere kolunda
***
Varsa söyle
Sevgi böyle
Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran
***
Bu duyguyla
Dolu dünya
Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an
***
O çocuksu bir sevinç, ilk rüya
İlk nefes alıştım, sımsıcak
***
Varsa söyle
Sevgi böyle
Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran
***
Bu duyguyla
Dolu dünya
Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an
Varsa söyle
***
Varsa söyle
(Duygu sımsıcak)
Sevgi böyle
(Yakan, kavuran)
Solan dünyama yeni ufuklar açan
***
Varsa söyle
(Gece, gündüz, her zaman)
Varsa söyle
(O çocuksu, tertemiz)
Bu duyguyla
(Bu duyguyla her zaman)
Her zaman
(O çocuksu, tertemiz)
***
(Varsa söyle)
Sevgi böyle
(Bu duyguyla)
Bu duyguyla
(Dolu dünya)
(Varsa söyle)
Varsa söyle
(Bu duyguyla)
-
Yokken bir neden ayrılsak senle ben
Bulurdu onlar bin neden
"Bütün bunları söylemiştik", derken
Ne de çok olur sevinen
***
Biliyorum ki ben, en çok dost görünen
Kullanır dostluğu beni üzerken
Doğruyu, yanlışı onlardır tek bilen
Bakalım kim olur en son gülen
***
Uçarsan başıboş kuşlar gibi
Yaşarsan tozpembe düşler gibi
Zor olur anlamak sevenleri
O zaman
***
Bırakın, istemem, düşünmeyin
Mutluyum artık ben, ilişmeyin
Bu güzel sevgiye saygı duyun
O zaman
***
Yokken bir neden ayrılsak senle ben
Bulurdu onlar bin neden
"Bütün bunları söylemiştik", derken
Ne de çok olur sevinen
***
Biliyorum ki ben, en çok dost görünen
Kullanır dostluğu beni üzerken
Doğruyu, yanlışı onlardır tek bilen
Bakalım kim olur en son gülen
***
Uçarsan başıboş kuşlar gibi
Yaşarsan tozpembe düşler gibi
Zor olur anlamak sevenleri
O zaman
***
Bırakın, istemem, düşünmeyin
Mutluyum artık ben, ilişmeyin
Bu güzel sevgiye saygı duyun
O zaman
***
Uçarsan başıboş kuşlar gibi
Yaşarsan tozpembe düşler gibi
Zor olur anlamak sevenleri
O zaman
***
Bırakın, istemem, düşünmeyin
Mutluyum artık ben, ilişmeyin
Bu güzel sevgiye...
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