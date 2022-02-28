Niran Ünsal

Gül Kuruttum Şarkı Sözleri
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Gül kuruttum, gül kuruttum
Gül kuruttum, gül kuruttum
Yâri sinemde uyuttum
Yâri sinemde uyuttum
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Yâr söyledi, ben unuttum
Yâr söyledi, ben unuttum
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
***
Gül ezerler, gül ezerler
Gül ezerler, gül ezerler
Gülü tabağa dizerler
Gülü tabağa dizerler
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Güzeli candan severler
Güzeli candan severler
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül