Niran Ünsal

-
Duy, sesimi her yerden duy
Gör, yüzümü her yerden gör
Dön, sebebi halim başka
Kalp kırık dökük yenik aşka
***
Dön, sebebim olma gayrı
Dön, dünleri vur da öldür
Göm, geçmişi sildim çoktan
Yar adın emir gibi haktan
***
O yosun gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
***
Duy, sesimi her yerden duy
Gör, yüzümü her yerden gör
Dön, sebebi halim başka
Kalp kırık dökük yenik aşka
***
Dön, sebebim olma gayrı
Dön, dünleri vur da öldür
Göm, geçmişi sildim çoktan
Yar adın emir gibi haktan
***
O yosun gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
-
Selam sana kara sevda
Yıllar sonra ne haber?
Uzun zaman görüşmedik
Merhaba yeniden
***
Selam deyip geliyorsun
Başım gözüm üstüne
Zorun nedir, derdin nedir?
Haydi git işine
***
Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz
***
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Selam sana kara sevda
Yıllar sonra ne haber?
Uzun zaman görüşmedik
Merhaba yeniden
***
Selam deyip geliyorsun
Başım gözüm üstüne
Zorun nedir, derdin nedir?
Haydi git işine
***
Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz
***
Göre göre gönlüme gir diyemem
Anılara gizledim kimseyi sevemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Göre göre gönlüme gir diyemem
Anılara gizledim kimseyi sevemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Göre göre gönlüme gir diyemem
Anılara gizledim kimseyi sevemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
-
Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada
Geliversen ah ne olur birazcık insafa
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada
Geliversen ah ne olur birazcık insafa
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Benimle oynanmaz
-
Kar ayaza kesiyor, içim üşür
Vur yüreği zalimce, aşka düşür
Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle
Az gelir, az yaşamak bana böyle
***
Yar yüreğinin deli bekçisiyim
Sevdanın kapında nöbetteyim
***
Kar beyazı düşüyor siyah saça
Yar adını koyuver, ölüm kaça
Bir iptir bedeli çek, deme sakın
An gelir ödenir
***
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Kar ayaza kesiyor, içim üşür
Vur yüreği zalimce, aşka düşür
Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle
Az gelir, az yaşamak bana böyle
***
Yar yüreğinin deli bekçisiyim
Sevdanın kapında nöbetteyim
***
Kar beyazı düşüyor siyah saça
Yar adını koyuver, ölüm kaça
Bir iptir bedeli çek, deme sakın
An gelir ödenir
***
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
-
Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
***
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın
Annen bile okşasa ah, benim bağrım kan olur
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın
Annen bile okşasa ah, benim bağrım kan olur
***
Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
***
Kan tükürsün adını bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Kan tükürsün adını bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
***
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun
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