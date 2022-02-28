Hangimiz Sevmedik Şarkı Sözleri
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Niran Ünsal
Hangimiz Sevmedik
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Hangimiz düşmedik kara sevdaya
Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedi
***
Hangimiz düşmedik kara sevdaya
Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedi
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
***
Aşığın gözü kör, kulağı sağır
Doğruyu, yanlışı ondan görmedik
Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi
Ah o vefasızlar kıymet bilmedi
***
Aşığın gözü kör, kulağı sağır
Doğruyu, yanlışı ondan görmedik
Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi
Ah o vefasızlar kıymet bilmedi
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Deli gibi sevmek ruhumuzda var