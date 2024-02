Niran Ünsal

Hayranım (remix) Seninle biran ömre bedel Geçtiğin yollara gönlümü serdim ara sıra gel Gözüne kurban sözüne hayran Göz göze geldiğim her seferinde eridi bu can *** Hayranım kaşına gözüne maşallah Razıyım çilene derdine eyvallah Çarpıldım boyuna posuna bismillah Razıyım çilene derdine ah *** Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Bir çift tatlı söze yaralı gönlümü mest edeyim Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Tatlı sohbetinle yaralı gönlümü mest edeyim *** Seninle biran ömre bedel Geçtiğin yollara gönlümü serdim ara sıra gel Gözüne kurban sözüne hayran Göz göze geldiğim her seferinde eridi bu can *** Hayranım kaşına gözüne maşallah Razıyım çilene derdine eyvallah Çarpıldım boyuna posuna bismillah Razıyım çilene derdine ah *** Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Bir çift tatlı söze yaralı gönlümü mest edeyim Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Tatlı sohbetinle yaralı gönlümü mest edeyim *** Ahhh yalvara yalvara, ağlaya ağlaya eriyorum ahhh seviyorum ahhh söyledim halimi, anla biraz beni bana da günah *** seviyorum ahhh, eriyorum ahhh söyledim halimi, anla biraz beni banada günah Hayranım…

Aşk İçin Herkes gibiyim.. Bir ömürlük yolculuk Kimi yıllar ne yaman, Kimi yollardan geçtim toz duman. *** Ruhu besleyen Bir tek aşk bildiğim Hayattan aşk diledim Ömrümce bir tek aşka eğildim *** Bazen güldüm Bazen ağladım Ömrün hoyrat kollarında *** Hala dağ gibi dimdik kalbim Fani aleme ben aşk için gelmişim *** Gördüm büyük aşkları Gördüm dostu düşmanı Sevdim Korkmadım çünkü ben aşkın cesur kızıydım *** Gördüm büyük aşkları Gördüm dostu düşmanı Sevdim Kalbimi aşka adadım

Geçtim Dünya Hevesinden Sanmıştım ki bir ömürlük aşkımsın Kıymet verdim, hürmet ettim, yar bildim Her nefeste, her duamda sen vardın Anladım ki hüsranımsın sen *** Bu bedende can taşırken Ben kurtulsam aşktan kalp kurtulmaz Senden mahrum bir sürgünken Çoktan geçtim dünya hevesinden *** Sevdamı yüreğinden attın sen Ellere haram bana haktın sen Yaşasam da ölsem de fark etmez Bundan sonra...

Hayranım Seninle biran ömre bedel Geçtiğin yollara gönlümü serdim ara sıra gel Gözüne kurban sözüne hayran Göz göze geldiğim her seferinde eridi bu can *** Hayranım kaşına gözüne maşallah Razıyım çilene derdine eyvallah Çarpıldım boyuna posuna bismillah Razıyım çilene derdine ah *** Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Bir çift tatlı söze yaralı gönlümü mest edeyim Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Tatlı sohbetinle yaralı gönlümü mest edeyim *** Seninle biran ömre bedel Geçtiğin yollara gönlümü serdim ara sıra gel Gözüne kurban sözüne hayran Göz göze geldiğim her seferinde eridi bu can *** Hayranım kaşına gözüne maşallah Razıyım çilene derdine eyvallah Çarpıldım boyuna posuna bismillah Razıyım çilene derdine ah *** Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Bir çift tatlı söze yaralı gönlümü mest edeyim Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim Tatlı sohbetinle yaralı gönlümü mest edeyim *** Ahhh yalvara yalvara, ağlaya ağlaya eriyorum ahhh seviyorum ahhh söyledim halimi, anla biraz beni bana da günah *** seviyorum ahhh, eriyorum ahhh söyledim halimi, anla biraz beni banada günah Hayranım…

İyi ki Varsın Ben ne zor günlerin şahidiyim Çok savaştan çıktım, sağ salimim Yok kimseye ahım, dost düşman sağ olsun Yar iyi ki varsın, can sende son bulsun *** Sen dar günümde helal lokmamsın Yar demek yetmez, canımda cansın Her kulun hakkını, bahtını, şansını Verene bin şükür, iyi ki varsın *** Sen dar günümde helal lokmamsın Yar demek yetmez, canımda cansın Her kulun hakkını, bahtını, şansını Verene bin şükür, iyi ki varsın *** Ben ne zor günlerin şahidiyim Çok savaştan çıktım, sağ salimim Yok kimseye ahım, dost düşman sağ olsun Yar iyi ki varsın, can sende son bulsun *** Sen dar günümde helal lokmamsın Yar demek yetmez, canımda cansın Her kulun hakkını, bahtını, şansını Verene bin şükür, iyi ki varsın *** Sen dar günümde helal lokmamsın Yar demek yetmez, canımda cansın Her kulun hakkını, bahtını, şansını Verene bin şükür, iyi ki varsın

Kalbim Seninle İlk kez değil Bu kalp hazır, bütün elvedalara Var git gönül, yasak bize sevda *** Senden uzak Diyar diyar gezer kalbimde hasret Boynum bükük, sensiz her yer gurbet *** Uyuduğum dizlerine, sevda rengi gözlerine Gönülsüz elveda yar... *** Ömrüm ağlar takvimlerde Bir sürgündür bu can tende Ben gitsem de, kalbim senle Gönülsüz elveda aşka...

Oyunbozan Senin için aşk hemen bulunan Bıktığın zaman kolay bozulan oyun misali Seni şımartan bu hale sokan o aşklarından biri olamam olmam herkes aynı değil ki *** Gördüm ki oyunbozan bir aşıksın Her kalpten bir oyuncak olur sanmışsın Gönlün ister canın çeker hep alışmışsın Yokum bu aşkta artık bensizsin yalnızsın *** Gördüm ki oyunbozan bir aşıksın Her kalpten bir oyuncak olur sanmışsın Gönlün ister canın çeker hep alışmışsın Yokum bu aşkta artık bensizsin yalnızsın