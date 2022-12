Niran Ünsal

Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal