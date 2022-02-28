Niran Ünsal

İtiraf Ediyorum Deli bir sevdadayım yanıyorum Gururum yerlerde ağlıyorum *** Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi Ağlamak hasreti dindirmedi Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi Ağlamak seni getirmedi *** İtiraf ediyorum seni senden istiyorum Alev alev duman duman için için yanıyorum Çaresizim zaman zaman gözlerini arıyorum *** Biten bir aşk için böyle acı çekilmez Giden sevgiliden artık vefa beklenmez Bir gün gücüm biter de isyan edersem Beni o isyankar sevdalara gömün *** Biten bir aşk için böyle acı çekilmez Giden sevgiliden artık vefa beklenmez Bir gün gücüm biter de isyan edersem Beni o isyankar sevdalara gömün

Firuze Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze

Gönül Hancım Gönül hancım için yansın senin gidiyorum Benim sancım Şirin kadar ağır değil Ferhat gibi dağlar delsen yine de Yerin benim yanım değil *** Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum Benim kalbim senin kadar sağır değil İnanmaya gücüm olsa gider miyim Sevda dağım kolay değil *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Gönül hancım için yansın senin gidiyorum Benim sancım Şirin kadar ağır değil Ferhat gibi dağlar delsen yine de Yerin benim yanım değil *** Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum Benim kalbim senin kadar sağır değil İnanmaya gücüm olsa gider miyim Sevda dağım kolay değil *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen