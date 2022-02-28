Şarkılara Tutundum Şarkı Sözleri
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Niran Ünsal
Şarkılara Tutundum
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Deli bir sevdadayım yanıyorum
Gururum yerlerde ağlıyorum
***
Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi
Ağlamak hasreti dindirmedi
Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi
Ağlamak seni getirmedi
***
İtiraf ediyorum seni senden istiyorum
Alev alev duman duman için için yanıyorum
Çaresizim zaman zaman gözlerini arıyorum
***
Biten bir aşk için böyle acı çekilmez
Giden sevgiliden artık vefa beklenmez
Bir gün gücüm biter de isyan edersem
Beni o isyankar sevdalara gömün
***
Biten bir aşk için böyle acı çekilmez
Giden sevgiliden artık vefa beklenmez
Bir gün gücüm biter de isyan edersem
Beni o isyankar sevdalara gömün
-
Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
***
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
***
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
***
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgâr gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze
***
Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
***
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
***
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
***
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgâr gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze
-
Gönül hancım için yansın senin gidiyorum
Benim sancım Şirin kadar ağır değil
Ferhat gibi dağlar delsen yine de
Yerin benim yanım değil
***
Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum
Benim kalbim senin kadar sağır değil
İnanmaya gücüm olsa gider miyim
Sevda dağım kolay değil
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
***
Gönül hancım için yansın senin gidiyorum
Benim sancım Şirin kadar ağır değil
Ferhat gibi dağlar delsen yine de
Yerin benim yanım değil
***
Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum
Benim kalbim senin kadar sağır değil
İnanmaya gücüm olsa gider miyim
Sevda dağım kolay değil
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
-
Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil
Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil
Hiç bilen yok halimi ben unuttum kendimi
Hiç soran yok halimi ben unuttum kendimi
***
Halim yok anla bir de sen vurma
Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman
Halim yok anla bir de sen vurma
Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman
***
Halim yok anla anla anla anla anla
Halim yok anla bir de sen vurma
***
Halim yok anla anla
Bir de sen vurma
Halim yok anla anla anla
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