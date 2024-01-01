Niran Ünsal

Güvenecek ne sevgili Nede bir dost kaldı Felek sabret diye diye Yıllarımı çaldı Günler birer yaprak yaprak Dökülürken ömrümüzden Dudak büküp bakıyorsak Ne gelirdi elimizden *** Böyle gelmiş böyle gitmez Böyle derde sabır yetmez Gözlerim hep yaşlı yaşlı Ağlamak derde kar etmez *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Tükenip de gideceğim Sana hasret şu dünyamda *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Bekliyorum belki bir gün Ölmek için kollarında *** İnanacak ne sevgili Nede bir söz kaldı Vefasızlık seni benim Ellerimden aldı Uyan artık kara bahtım Uyanda bak geçenlere Kader diye diye geldik Şu kapkaranlık günlere

Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana *** Gel gel manifestosu pop yok Kop kop roman stille karışmış Hip hop adı el haktan Zarardan kara geçmek için karala kağıda Beceremiyorsan bağrını ağdala Seçebiliyorsan gönlünü ver bana Dönmeden barbara Yaralarımı sar sarsana *** Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana *** Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana *** Yollar zorlar korkma Önüne bak ve amacını aşma Yollar zorlar korkma Sınırını çiz ama amacını aşma *** Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana *** Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana *** Kalbimi yerinden söksem versem Yine de biliyom beni terk etcen sen Olmaz mı olmaz mı Olamaz yerine başka biri Bırakıp gitsen de seviyorum seni *** Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana *** Tutsan elimi bulsan beni mekan belli İzmir’in göbeciği tenekeli tepeciği vardır roman içinde İzmir tepecik tenekeli harbi diyom tehlikeli Yollar zorlar korkma *** Önüne bak ve amacını aşma Yollar zorlar korkma Sınırını çiz ama amacını aşma *** Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana *** Dönsen beni daha çok sevcen Bir şans daha versen ben Ben seni resmen nanananana Nanananana *** Ben seni resmen nanananana Serseriyim resmen Bir şans daha versen *** İzmir tepecik tenekeli harbi diyom tehlikeli