İnce Ayar Şarkı Sözleri
Niran Ünsal İnce Ayar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal İnce Ayar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnce Ayar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Güvenecek ne sevgili
Nede bir dost kaldı
Felek sabret diye diye
Yıllarımı çaldı
Günler birer yaprak yaprak
Dökülürken ömrümüzden
Dudak büküp bakıyorsak
Ne gelirdi elimizden
***
Böyle gelmiş böyle gitmez
Böyle derde sabır yetmez
Gözlerim hep yaşlı yaşlı
Ağlamak derde kar etmez
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Tükenip de gideceğim
Sana hasret şu dünyamda
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Bekliyorum belki bir gün
Ölmek için kollarında
***
İnanacak ne sevgili
Nede bir söz kaldı
Vefasızlık seni benim
Ellerimden aldı
Uyan artık kara bahtım
Uyanda bak geçenlere
Kader diye diye geldik
Şu kapkaranlık günlere
-
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
***
Gel gel manifestosu pop yok
Kop kop roman stille karışmış
Hip hop adı el haktan
Zarardan kara geçmek için karala kağıda
Beceremiyorsan bağrını ağdala
Seçebiliyorsan gönlünü ver bana
Dönmeden barbara
Yaralarımı sar sarsana
***
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
***
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
***
Yollar zorlar korkma
Önüne bak ve amacını aşma
Yollar zorlar korkma
Sınırını çiz ama amacını aşma
***
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
***
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
***
Kalbimi yerinden söksem versem
Yine de biliyom beni terk etcen sen
Olmaz mı olmaz mı
Olamaz yerine başka biri
Bırakıp gitsen de seviyorum seni
***
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
***
Tutsan elimi bulsan beni mekan belli
İzmir’in göbeciği tenekeli tepeciği vardır roman içinde
İzmir tepecik tenekeli harbi diyom tehlikeli
Yollar zorlar korkma
***
Önüne bak ve amacını aşma
Yollar zorlar korkma
Sınırını çiz ama amacını aşma
***
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
***
Dönsen beni daha çok sevcen
Bir şans daha versen ben
Ben seni resmen nanananana
Nanananana
***
Ben seni resmen nanananana
Serseriyim resmen
Bir şans daha versen
***
İzmir tepecik tenekeli harbi diyom tehlikeli
-
Bir çıkmaz sokakta aşkımız
Bir yalan rüyadan uyanmışız
Hem yorgun hem kırgın
Bir uçurumdayız
***
Al götür yanında aşkı yadigar
Ardından yürek kanar ve dil susar
Başladı içimde deli yağmurlar
Ben artık sevdaya tövbekar
***
Al götür yanında aşkı yadigar
Ardından yürek kanar ve dil susar
Başladı içimde deli yağmurlar
Ben artık sevdaya tövbekar
***
Çok siyah aşkların sonrası
Bir ocak yüreğimin ortası
Ben yandım kül rengi
Aah sönemem belki
***
Al götür yanında aşkı yadigar
Ardından yürek kanar ve dil susar
Başladı içimde deli yağmurlar
Ben artık sevdaya tövbekar
***
Al götür yanında aşkı yadigar
Ardından yürek kanar ve dil susar
Başladı içimde deli yağmurlar
Ben artık sevdaya tövbekar
***
Al götür yanında aşkı yadigar
Ardından yürek kanar ve dil susar
Başladı içimde deli yağmurlar
Ben artık sevdaya tövbekar
-
Güvenecek ne sevgili
Nede bir dost kaldı
Felek sabret diye diye
Yıllarımı çaldı
Günler birer yaprak yaprak
Dökülürken ömrümüzden
Dudak büküp bakıyorsak
Ne gelirdi elimizden
***
Böyle gelmiş böyle gitmez
Böyle derde sabır yetmez
Gözlerim hep yaşlı yaşlı
Ağlamak derde kar etmez
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Tükenip de gideceğim
Sana hasret şu dünyamda
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Bekliyorum belki bir gün
Ölmek için kollarında
***
İnanacak ne sevgili
Nede bir söz kaldı
Vefasızlık seni benim
Ellerimden aldı
Uyan artık kara bahtım
Uyanda bak geçenlere
Kader diye diye geldik
Şu kapkaranlık günlere