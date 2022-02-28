Niran Ünsal

Bir acı denizinde kayboldu umutlarım Ağlarım dalgalardan görülmez gözyaşlarım Bir boşluğa asılmış kanayan fotoğrafın Gecelerde çırpınır ebruli kanatların *** Nerde masallarım o masum hayallerim Ben ne zaman büyüdüm anne, kirlendi ellerim Nerde sevinçlerim o bahar gülüşlerim Ben ne zaman güz oldum anne döküldü çiçeklerim *** Küçücük bir ümit sür solan gözbebeğime Daldan kopan yaprak gibi yalnızım yalnız anne Bir masal kuşu uçur üşüyen düşlerime Kayboldum kör sokaklarda gel de bul beni anne *** Nerde masallarım o masum hayallerim Ben ne zaman büyüdüm anne, kirlendi ellerim Nerde sevinçlerim o bahar gülüşlerim Ben ne zaman güz oldum anne döküldü çiçeklerim