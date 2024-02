Niran Ünsal

Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı

Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal