Niran Ünsal Ok Kul Hakkı (Vers 1) Bu dünyaya anam beni Sana köle getirmedi Eyvah aşktan sefilim Yar sebebim ziyan zebilim *** Bir sevda uğrunda can gitti Derdim de bittim *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı

Ok Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Nasıl alıştım sana nasıl alıştım Baştan karşı koymaya da çok çalıştım Aşk nelere kadir nasıl bir mucize Ben ki bir daha olamam sanmıştım O bakışları tanıyorum tanıdık kokular alıyorum Son bir ok hakkım kaldı onu da sana kullanıyorum Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Nasıl alıştım sana nasıl alıştım Baştan karşı koymaya da çok çalıştım Aşk nelere kadir nasıl bir mucize Ben ki bir daha olamam sanmıştım O bakışları tanıyorum tanıdık kokular alıyorum Son bir ok hakkım kaldı onu da sana kullanıyorum Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin

Kader Diye Diye (Rock Arabesq Ver) Güvenecek ne sevgili Nede bir dost kaldı Felek sabret diye diye Yıllarımı çaldı Günler birer yaprak yaprak Dökülürken ömrümüzden Dudak büküp bakıyorsak Ne gelirdi elimizden *** Böyle gelmiş böyle gitmez Böyle derde sabır yetmez Gözlerim hep yaşlı yaşlı Ağlamak derde kar etmez *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Tükenip de gideceğim Sana hasret şu dünyamda *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Bekliyorum belki bir gün Ölmek için kollarında *** İnanacak ne sevgili Nede bir söz kaldı Vefasızlık seni benim Ellerimden aldı Uyan artık kara bahtım Uyanda bak geçenlere Kader diye diye geldik Şu kapkaranlık günlere

Aşk Uğruna (Vers 1) Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kim derdi bana yalan bu dünya *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kanar bu yara aşk uğruna

