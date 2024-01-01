Ok Şarkı Sözleri
Niran Ünsal Ok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal Ok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu dünyaya anam beni
Sana köle getirmedi
Eyvah aşktan sefilim
Yar sebebim ziyan zebilim
***
Bir sevda uğrunda can gitti
Derdim de bittim
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı
-
Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin
Bu kapıdan sadece sen gireceksin
İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını
En delisinden sadece sen seveceksin
Nasıl alıştım sana nasıl alıştım
Baştan karşı koymaya da çok çalıştım
Aşk nelere kadir nasıl bir mucize
Ben ki bir daha olamam sanmıştım
O bakışları tanıyorum tanıdık kokular alıyorum
Son bir ok hakkım kaldı onu da sana kullanıyorum
Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin
Bu kapıdan sadece sen gireceksin
İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını
En delisinden sadece sen seveceksin
Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin
Bu kapıdan sadece sen gireceksin
İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını
En delisinden sadece sen seveceksin
Nasıl alıştım sana nasıl alıştım
Baştan karşı koymaya da çok çalıştım
Aşk nelere kadir nasıl bir mucize
Ben ki bir daha olamam sanmıştım
O bakışları tanıyorum tanıdık kokular alıyorum
Son bir ok hakkım kaldı onu da sana kullanıyorum
Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin
Bu kapıdan sadece sen gireceksin
İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını
En delisinden sadece sen seveceksin
Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin
Bu kapıdan sadece sen gireceksin
İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını
En delisinden sadece sen seveceksin
-
Güvenecek ne sevgili
Nede bir dost kaldı
Felek sabret diye diye
Yıllarımı çaldı
Günler birer yaprak yaprak
Dökülürken ömrümüzden
Dudak büküp bakıyorsak
Ne gelirdi elimizden
***
Böyle gelmiş böyle gitmez
Böyle derde sabır yetmez
Gözlerim hep yaşlı yaşlı
Ağlamak derde kar etmez
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Tükenip de gideceğim
Sana hasret şu dünyamda
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Bekliyorum belki bir gün
Ölmek için kollarında
***
İnanacak ne sevgili
Nede bir söz kaldı
Vefasızlık seni benim
Ellerimden aldı
Uyan artık kara bahtım
Uyanda bak geçenlere
Kader diye diye geldik
Şu kapkaranlık günlere
-
Bu dünyaya anam beni
Sana köle getirmedi
Eyvah aşktan sefilim
Yar sebebim ziyan zebilim
***
Bir sevda uğrunda can gitti
Derdim de bittim
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı
-
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kim derdi bana yalan bu dünya
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kanar bu yara aşk uğruna
-
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kim derdi bana yalan bu dünya
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kanar bu yara aşk uğruna
-
Güvenecek ne sevgili
Nede bir dost kaldı
Felek sabret diye diye
Yıllarımı çaldı
Günler birer yaprak yaprak
Dökülürken ömrümüzden
Dudak büküp bakıyorsak
Ne gelirdi elimizden
***
Böyle gelmiş böyle gitmez
Böyle derde sabır yetmez
Gözlerim hep yaşlı yaşlı
Ağlamak derde kar etmez
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Tükenip de gideceğim
Sana hasret şu dünyamda
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Bekliyorum belki bir gün
Ölmek için kollarında
***
İnanacak ne sevgili
Nede bir söz kaldı
Vefasızlık seni benim
Ellerimden aldı
Uyan artık kara bahtım
Uyanda bak geçenlere
Kader diye diye geldik
Şu kapkaranlık günlere