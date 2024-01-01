Niran Ünsal

-
Yüreğim kanlı paslı hançer
Geceyi, rüyaları böler
Gözlerime mil çeker darbeler
Bir feryadım başlar
Bir feryadım biter
**
Bedenim zincirlenir, döner
Hevesim acılarda söner
Alev alev büyürken gölgeler
Bir yangınım başlar
Bir yangınım biter
**
Gitme, böyle bir aşk yok
Var mı böyle bir sevda
Var mı aşkı cana can yaşayan
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
**
Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı dünyada böyle sevdalı
**
Ne yapsam gecem günüm keder
Ölümüm izlerimden geçer
Hayallerim körkütük derbeder
Bir figanım başlar
Bir figanım biter
Bedenim zincirlenir, döner
Hevesim acılarda söner
Alev alev büyürken gölgeler
Bir yangınım başlar
Bir yangınım biter
Gitme, böyle bir aşk yok
Var mı böyle bir sevda
Var mı aşkı cana can yaşayan
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı dünyada böyle sevdalı
Gitme, böyle bir aşk yok
Var mı böyle bir sevda
Var mı aşkı cana can yaşayan
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı dünyada böyle sevdalı
-
Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları
Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı
***
Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları
Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı
***
Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor
Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor
***
Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor
Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor
***
Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez
Atacağım gönlümü ben pencerelerden
Koşar hayaller peşinde beni beklemez
***
Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez
Atacağım gönlümü ben pencerelerden
Koşar hayaller peşinde beni beklemez
-
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
***
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
Bir küçük ateş yansa ısınır iliklerim
Susmayın sevinçlerim, insanca isteklerim
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
***
Günahkâr oldum, tövbekâr oldum
Bembeyaz yüreğime intikam koydum
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
Günahkâr oldum, tövbekâr…
-
Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
***
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
-
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden
Bilmem
***
Hayallerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter revamı bana
***
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden
Bilmem
***
Misketlerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter revamı bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Şikayetim var
-
Eyvah
Unuttum unuttum
Gençliğimi uzaklarda unuttum
Yorgunum yoruldum
Hayat kumar demişlerdi unuttum
Buluttum yağmurdum
Güneşimi kadehlerde uyuttum
Yorgunum yoruldum
Hayat kısa demişlerdi unuttum
Eyvah eyvah eyvah eyvah of
Hayat kavgasında canımdan oldum
Ben söyledim ben dinledim yoruldum
Sevda saplı tabancayla sen vurdun
Akşam olmuş sofra hazır sen yoksun
Eyvah eyvah eyvah eyvah of
Eyvah
Unuttum unuttum
Gençliğimi uzaklarda unuttum
Yorgunum yoruldum
Hayat kumar demişlerdi unuttum
Buluttum yağmurdum
Güneşimi kadehlerde uyuttum
Yorgunum yoruldum
Hayat kısa demişlerdi unuttum
Eyvah eyvah eyvah eyvah of
Hayat kavgasında canımdan oldum
Ben söyledim ben dinledim yoruldum
Sevda saplı tabancayla sen vurdun
Akşam olmuş sofra hazır sen yoksun
Eyvah eyvah eyvah eyvah
Hayat kumar demişlerdi unuttum of
Eyvah
Eyvah
Eyvah
Eyvah
-
Senin gibi yarim olsa
Bırakırım bu işleri
Azıcık talihim olsaymış
Ne anlarsın bu hayattan
Halbuki sen benim olsan
Neler olur neler neler olur bilsen
Kaçarız senle biz Afrika′ya
Bulamazlar bizi bulunamayız
İzimizi bulsalar yine kaçarız
Kaçarız senle biz Amerika'ya
Rabbim övmüş yaratmış
Her tür güzellik katmış
Azıcıkta aklın olsaymış
Ne anlarsın bu hayattan
Halbuki sen benim olsan
Neler olur neler neler olur bilsen
Kaçarız senle biz Afrika′ya
Bulamazlar bizi bulunamayız
İzimizi bulsalar yine kaçarız
Kaçarız senle biz Amerika'ya
Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı yani
Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı sanki
Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı yani
Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı sanki
Kaçarız senle biz Afrika'ya
Bulamazlar bizi bulunamayız
İzimizi bulsalar yine kaçarız
Kaçarız senle biz Amerika′ya
Senin gibi yarim olsa
Bırakırım bu işleri
Azıcık talihim olsaymış
Neler verirdim sana
Aklın hayalin almaz
Azıcık da benim olsaydın
Neler oluyor neler
Neler oluyor neler
-
Kar yağıyor dışar′da kimsesiz sokaklara
Dallarda bembeyaz bir ayrılık bandosu
Ve ben suskunum odamda
Aklım yok, terk edilmiş bir deli
Kar yağıyor dışar'da kimsesiz sokaklara
Yapayalnız, kararsız dönüyor bir dünya
Ve ben yalnızım odamda
Gönlüm yok, terk edilmiş zırdeli
Aklım yok, düşünemem
Gönlüm yok, sevinemem
Bir senim var
Son söz sana kaldı
Aklım yok, düşünemem
Gönlüm yok, sevinemem
Bir senim var
Son söz sana kaldı
Kar yağıyor dışar′da kimsesiz sokaklara
Dallarda bembeyaz bir ayrılık bandosu
Ve ben suskunum odamda
Aklım yok, terk edilmiş bir deli
Kar yağıyor dışar'da kimsesiz sokaklara
Yapayalnız, kararsız dönüyor bir dünya
Ve ben yalnızım odamda
Gönlüm yok, terk edilmiş zırdeli
Aklım yok, düşünemem
Gönlüm yok, sevinemem
Bir senim var
Son söz sana kaldı
Aklım yok, düşünemem
Gönlüm yok, sevinemem
Bir senim var
Son söz sana kaldı
Benim kimim var?
Son söz sana kaldı
Aklım yok
Gönlüm yok