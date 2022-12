Niran Ünsal

Senin için aşk hemen bulunan Bıktığın zaman kolay bozulan oyun misali Seni şımartan bu hale sokan o aşklarından biri olamam olmam herkes aynı değil ki *** Gördüm ki oyunbozan bir aşıksın Her kalpten bir oyuncak olur sanmışsın Gönlün ister canın çeker hep alışmışsın Yokum bu aşkta artık bensizsin yalnızsın *** Gördüm ki oyunbozan bir aşıksın Her kalpten bir oyuncak olur sanmışsın Gönlün ister canın çeker hep alışmışsın Yokum bu aşkta artık bensizsin yalnızsın

Biten, sevgilerin, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültüm, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader