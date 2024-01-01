Niran Ünsal

Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
***
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
(Kollarına, kollarına, kollarına)
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, zor günlerim
***
Sonu yok, senle olamam
Yasak aşkın kollarına
Sebebim (Sebebim, sebebim, sebebim)