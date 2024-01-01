Niran Ünsal

Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim *** Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin Acılıyım, yaralıyım, ah dur *** Kanarsam bir daha yasaklı aşklara Kanarsam dili kara yalanlara Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum Yarınsız gecelere boğulurum *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına *** Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim *** Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin Acılıyım, yaralıyım, ah dur *** Kanarsam bir daha yasaklı aşklara Kanarsam dili kara yalanlara Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum Yarınsız gecelere boğulurum *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına (Kollarına, kollarına, kollarına) *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, zor günlerim *** Sonu yok, senle olamam Yasak aşkın kollarına Sebebim (Sebebim, sebebim, sebebim)