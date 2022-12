Niran Ünsal

Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın

Başkasından aldım kara haberi Her şey bitti İhanetle bozdun sen aramızı *** Bin yalanla gelme sakın yanıma Çoktan bitti Çıkmaz artık gül teninden el kiri *** Tövbe et, destur çek ama Yok bir fayda Geldik biz yol ayrımına Müsaade bana, usta *** Buraya kadar, git hadi güle güle yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır *** Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır *** Başkasından aldım kara haberi Her şey bitti İhanetle bozdun sen aramızı *** Bin yalanla gelme sakın yanıma Çoktan bitti Çıkmaz artık gül teninden el kiri *** Tövbe et, destur çek ama Yok bir fayda Geldik biz yol ayrımına Müsaade bana, usta *** Buraya kadar, git hadi güle güle yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır *** Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır