Niran Ünsal

Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın