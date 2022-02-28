Sen Nasıl Delikanlısın Şarkı Sözleri
Niran Ünsal Sen Nasıl Delikanlısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal Sen Nasıl Delikanlısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Nasıl Delikanlısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Niran Ünsal
Sen Nasıl Delikanlısın
Tüm Şarkıları
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Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın