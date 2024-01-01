Niran Ünsal

-
Sus hiç kimse duymasın bilmesin
Sevdanın yağmuru ıslatsın dinmesin
Dua et sevdiğim nazarlar kem gözler değmesin
**
Bu sevda şarkısıyla
Aşkı senle baştan yazdık
Tanrı sundu bizi bize
Dayanılmaz aşkla yandık
**
Yâr seninle ilk görüşte
İlk bakışta sevdalandık
Tanrı sundu bizi bize
Evvel ezel sanki yârdık
**
Her geçen gün gözümde büyürsün
Gönlümde telaşı bitmeyen düğünsün
Sen benim bayramım seyranım baharım gülümsün
-
Selam sana kara sevda
Yıllar sonra ne haber?
Uzun zaman görüşmedik
Merhaba yeniden
***
Selam deyip geliyorsun
Başım gözüm üstüne
Zorun nedir, derdin nedir?
Haydi git işine
***
Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz
***
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Selam sana kara sevda
Yıllar sonra ne haber?
Uzun zaman görüşmedik
Merhaba yeniden
***
Selam deyip geliyorsun
Başım gözüm üstüne
Zorun nedir, derdin nedir?
Haydi git işine
***
Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz
***
Göre göre gönlüme gir diyemem
Anılara gizledim kimseyi sevemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Göre göre gönlüme gir diyemem
Anılara gizledim kimseyi sevemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
***
Göre göre gönlüme gir diyemem
Anılara gizledim kimseyi sevemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
-
Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada
Geliversen ah ne olur birazcık insafa
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada
Geliversen ah ne olur birazcık insafa
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin?
Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Uyanır gönlüm, sana boyanır
Dilerim ömrüm sana dayanır
Yaşıyorum aşkı körü körüne
Şaşıyorum kendime
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Sevenle oynanmaz
***
Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz
Oyuncu, düzenbaz
Ahımı alma, yok yere yanma
Benimle oynanmaz
-
Duy, sesimi her yerden duy
Gör, yüzümü her yerden gör
Dön, sebebi halim başka
Kalp kırık dökük yenik aşka
***
Dön, sebebim olma gayrı
Dön, dünleri vur da öldür
Göm, geçmişi sildim çoktan
Yar adın emir gibi haktan
***
O yosun gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
***
Duy, sesimi her yerden duy
Gör, yüzümü her yerden gör
Dön, sebebi halim başka
Kalp kırık dökük yenik aşka
***
Dön, sebebim olma gayrı
Dön, dünleri vur da öldür
Göm, geçmişi sildim çoktan
Yar adın emir gibi haktan
***
O yosun gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
gözlerin düşer gecelerime
İlkbahar gelir kokunu verir
Her yanı sarar aşk büyüsü
Sevdiğim gülün dile gelir
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
***
Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön
Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor
Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin
Bilirim senin için yaralı
-
Kar ayaza kesiyor, içim üşür
Vur yüreği zalimce, aşka düşür
Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle
Az gelir, az yaşamak bana böyle
***
Yar yüreğinin deli bekçisiyim
Sevdanın kapında nöbetteyim
***
Kar beyazı düşüyor siyah saça
Yar adını koyuver, ölüm kaça
Bir iptir bedeli çek, deme sakın
An gelir ödenir
***
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Kar ayaza kesiyor, içim üşür
Vur yüreği zalimce, aşka düşür
Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle
Az gelir, az yaşamak bana böyle
***
Yar yüreğinin deli bekçisiyim
Sevdanın kapında nöbetteyim
***
Kar beyazı düşüyor siyah saça
Yar adını koyuver, ölüm kaça
Bir iptir bedeli çek, deme sakın
An gelir ödenir
***
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
***
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşça kal
-
Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
***
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın
Annen bile okşasa ah, benim bağrım kan olur
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın
Annen bile okşasa ah, benim bağrım kan olur
***
Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
***
Kan tükürsün adını bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Kan tükürsün adını bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
***
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun
-
Aşkı biliyorum aşktan ölüyorum
Olsun varsın ah o bakış sonum olsun
Vazgeçmem
Kal burada kal aşk ol canım al
***
İnsin perde ve bir kızıl güneş doğsun
Nicedir sonu hep aynı düşlerim yalnız
Sönmeyen ateş gibiysem sensiz
**
Ben sana arsız
**
Varsın sarsın alevler gül yansın
Acısı tende kalsın
Acıyı öpen dudak
Gördüğün yürek korkak
**
Öptüğün yere dokun dokunda bak
Çırçıplak
Her şeyim varım yoğum
Bağrımda tütün kokun
Gözlerim giden ardından ıslak
-
Adına çizgi çektim yüreğimde dün gece
Yoluna çukur kazdım göreceksin düşünce
Adına çizgi çektim yüreğimde dün gece
Yoluna çukur kazdım göreceksin düşünce
Aklına ilk gelecek ben olduğuma göre
Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallım
Niye diye sorarsan seni sana bıraktım
Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallım
Niye diye sorarsan seni sana bıraktım
Kalemi kırıp attım gerçekleri görünce
İpi boynuma taktım öleceksin çekince
Kalemi kırıp attım gerçekleri görünce
İpi boynuma taktım öleceksin çekince
Aklına ilk gelecek ben olduğuma göre
Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallım
Niye diye sorarsan seni sana bıraktım
Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallaım
Niye diye sorarsan seni sana bıraktım
-
Bir türkü söyler sana sevdalı yürek
Sözleri korkuya aşina sesi ürkek
Gül yüzün döner bana kaygılar biter
Gözlere can gelir korkuya veda eder
**
Bir tutam fakir zaman
Bir asır gibidir yar aman
Bir avuç sevdan yeter
Fazlasını aramam
**
Gün doğar sevdama nur yağar
Tanrının lütfuna şükreden
Bu yüreğin sahibi ilkbahar
Güz bizden ırak
-
Yaz, kış, güz acılara mesken
Gel, korkma, yüreğime yaslan
Bir aşk var yaralara merhem
Gel, al, yâr yüreğini sar
Yaz, kış, güz acılara mesken
Gel, korkma, yüreğime yaslan
Bir aşk var yaralara merhem
Gel, al, yâr yüreğini sar, ölümüne sev
Deli dolu yâr, adamına yan
Duy, bin kere söyleyemem
Bir kere gelmelisin
Gidişine dünlerim ağlasın
Gelişine günlerim çağlasın
Gönül sazım, buluşalım
Yâr, gönlüme çığ gibi düş
Dağları taşları yağmala
Geliver bana sonra da
Sevişip ölelim, aman
Ölsem yanan teninde
Ölsem elin elimde
Bin kez sana doğarım yine
Gel, aşkı iç kana kana
Söz ver, bana eskiyi özleme
Söz ver, yine gün bize doğmalı
Dön, gel bana aşkımın anlamı, gel
Bu gece aşka davet var
Gel, katıl geceme gizlice
Sus, sus sakın konuşma
Yaklaş, aman karışma
Aşkım zaman zaman delidir
Olmaz benim değilsen
Aşkla sever gelirsen
Sevdam ömür boyu senindir
Sus, sus sakın konuşma
Yaklaş, aman karışma
Aşkım zaman zaman delidir
Olmaz benim değilsen
Aşkla sever gelirsen
Sevdam ömür boyu senindir
Yaz, kış, güz acılara mesken
Gel, korkma, yüreğime yaslan
Bir aşk var yaralara merhem
Gel, al, yâr yüreğini sar
Yaz, kış, güz acılara mesken
Gel, korkma, yüreğime yaslan
Bir aşk var yaralara merhem
Gel, al, yâr yüreğini sar, ölümüne sev
Deli dolu yâr, adamına yan
Duy, bin kere söyleyemem
Bir kere gelmelisin
Gidişine dünlerim ağlasın
Gelişine günlerim çağlasın
Gönül sazım, buluşalım
Yâr, gönlüme çığ gibi düş
Dağları taşları yağmala
Geliver bana sonra da
Sevişip ölelim, aman
Ölsem yanan teninde
Ölsem elin elimde
Bin kez sana doğarım yine
Gel, aşkı iç kana kana
Söz ver, bana eskiyi özleme
Söz ver, yine gün bize doğmalı
Dön, gel bana aşkımın anlamı, gel
Sus, sus sakın konuşma
Yaklaş, aman karışma
Aşkım zaman zaman delidir
Olmaz benim değilsen
Aşkla sever gelirsen
Sevdam ömür boyu senindir
-
Hazırladım bak her şeyi
Yastığı yorganı döşeği
Toparladım anıları
Sen dönmeden şu köşeyi
**
İstifledim kutulara
Öfkeli gözlerini
**
Teninin sıcağı saklasın gizlerimi
Özlemlerim sandıklara
**
Tutkularım bohçalara
Yakıyor acıların hükmeder duygulara
Hazırım hazırım işte göndermeye
Razıyım razıyım işte yormasana
**
Bir düş sandın sevişmeyi
İçimde yeşeren çiçeği
Taşıyamam bir gölgeyi
Sar sarmala o yüreği
-
Yolcu ettim aşkları içim sızlamadı
Ardıma bakmadım ki ben hiç
Yüreğim yanmadı
**
Yolcu ettim aşkları sevdadan saymadım
Ağıtlar yakmadım ki ben hiç
**
Yanıma kalmadı
**
Gör başa gelince
Çek hara düşünce
Yüreğin af olmaz
Hiç bir ah yerde kalmaz
**
Bana benden anam hayır gelmez
Acıma bana canım canım değmez
Eden bulur ama kar eylemez
Mahcubum sevdalara