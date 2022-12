Niran Ünsal

Biz çocukken Ne güzel çiçekli kırlardık Biz çocukken Rengarenk düş kanatlı kuşlardık *** Bir masalda saklanan Günahsız melekler Çok uzakta, kuytuda Suları berrak pınardık *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Asla bitmez hayatta Güneşli yarınlar Her yürekte yaşayan Bir çocuk varsa umut var *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Bir kirik ayna tuttu Güldü halime zaman Bak, dedi İşte bu senden geriye kalan Bir gölge gördüm Solgun yılların yorgun izi Ah, dedim Hayatın elinde bi çare insan