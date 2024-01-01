Niran Ünsal

-
Bir vurgun bu sevda günsüz başlar gecem
Uzanırken sana tükendi bu beden
Yüreğim bir sürgün varmaz yolum sana
Ölümsüz dünyana ecel ol, al beni
Nefessiz, zordayım zamansız mekanda
Çıkmaz bir yoldayım amansız isyanda
Ecelim ol benim koynunda sar beni
Aşk ölüm yaz bana sonsuza al beni, ah
Bir vurgun bu sevda günsüz başlar gecem
Uzanırken sana tükendi bu beden
Nefessiz, zordayım zamansız mekanda
Çıkmaz bir yoldayım amansız isyanda
Ecelim ol benim koynunda sar beni
Aşk ölüm yaz bana sonsuza al beni, ah
Yüreğim bir sürgün varmaz yolum sana
Ölümsüz dünyana ecel ol, al beni ah, aah
Aah, ah
-
Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
***
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
***
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
***
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgâr gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze
***
Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
***
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
***
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
***
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgâr gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze
-
Gönül hancım için yansın senin gidiyorum
Benim sancım Şirin kadar ağır değil
Ferhat gibi dağlar delsen yine de
Yerin benim yanım değil
***
Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum
Benim kalbim senin kadar sağır değil
İnanmaya gücüm olsa gider miyim
Sevda dağım kolay değil
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
***
Gönül hancım için yansın senin gidiyorum
Benim sancım Şirin kadar ağır değil
Ferhat gibi dağlar delsen yine de
Yerin benim yanım değil
***
Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum
Benim kalbim senin kadar sağır değil
İnanmaya gücüm olsa gider miyim
Sevda dağım kolay değil
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
***
Neler gelir, neler geçer içinden
Yüzün ağlar için güler göçümden
Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden
Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil
Ölümsün sonunda sen
-
Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil
Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil
Hiç bilen yok halimi ben unuttum kendimi
Hiç soran yok halimi ben unuttum kendimi
***
Halim yok anla bir de sen vurma
Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman
Halim yok anla bir de sen vurma
Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman
***
Halim yok anla anla anla anla anla
Halim yok anla bir de sen vurma
***
Halim yok anla anla
Bir de sen vurma
Halim yok anla anla anla
-
Deli bir sevdadayım yanıyorum
Gururum yerlerde ağlıyorum
***
Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi
Ağlamak hasreti dindirmedi
Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi
Ağlamak seni getirmedi
***
İtiraf ediyorum seni senden istiyorum
Alev alev duman duman için için yanıyorum
Çaresizim zaman zaman gözlerini arıyorum
***
Biten bir aşk için böyle acı çekilmez
Giden sevgiliden artık vefa beklenmez
Bir gün gücüm biter de isyan edersem
Beni o isyankar sevdalara gömün
***
Biten bir aşk için böyle acı çekilmez
Giden sevgiliden artık vefa beklenmez
Bir gün gücüm biter de isyan edersem
Beni o isyankar sevdalara gömün
-
Yüreğim kanlı paslı hançer
Geceyi, rüyaları böler
Gözlerime mil çeker darbeler
Bir feryadım başlar
Bir feryadım biter
**
Bedenim zincirlenir, döner
Hevesim acılarda söner
Alev alev büyürken gölgeler
Bir yangınım başlar
Bir yangınım biter
**
Gitme, böyle bir aşk yok
Var mı böyle bir sevda
Var mı aşkı cana can yaşayan
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
**
Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı dünyada böyle sevdalı
**
Ne yapsam gecem günüm keder
Ölümüm izlerimden geçer
Hayallerim körkütük derbeder
Bir figanım başlar
Bir figanım biter
Bedenim zincirlenir, döner
Hevesim acılarda söner
Alev alev büyürken gölgeler
Bir yangınım başlar
Bir yangınım biter
Gitme, böyle bir aşk yok
Var mı böyle bir sevda
Var mı aşkı cana can yaşayan
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı dünyada böyle sevdalı
Gitme, böyle bir aşk yok
Var mı böyle bir sevda
Var mı aşkı cana can yaşayan
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı
Suçlanmış bizim gibi
En masum günahlarda
Var mı dünyada böyle sevdalı
-
Hiç hevesim yok
Son bi′ sözüm var
Ben bir tek onu sevdim
**
Hiç hevesim yok
Son bi' sözüm var
Ben bir tek onu sevdim
**
Giderim yürek ellerde
Bu gidiş acıdır bende
Sevdalıktan eser yok
Gitmeye hiç gönlüm yok
**
Anamın sözü emroldu
Düğünün tadı zehroldu
Çeyizimde sevgi yok
**
Alışır yürek elbette
Sevişir ya beden tende
Sevdalıktan eser yok
**
Hiç hevesim yok
Son bi′ sözüm var
Ben bir tek onu sevdim
Hiç hevesim yok
**
Hiç hevesim yok
Son bi' sözüm var
Ben bir tek onu sevdim
**
Hiç hevesim yok
Son bi' sözüm var
Ben bir tek onu sevdim
**
Giderim yürek ellerde
Bu gidiş acıdır bende
Sevdalıktan eser yok
Gitmeye hiç gönlüm yok
**
Anamın sözü emroldu
Düğünün tadı zehroldu
Çeyizimde sevgi yok
**
Alışır yürek elbette
Sevişir ya beden tende
Sevdalıktan eser yok
**
Anamın sözü emroldu
Düğünün tadı zehroldu
Çeyizimde sevgi yok
**
Alışır yürek elbette
Sevişir ya beden tende
Sevdalıktan eser yok
**
Hiç hevesim yok
Son bi′ sözüm var
Ben bir tek onu sevdim, ah
-
Hayatın cefası çökmüş omuzlarıma
Dünyayı yılgın bir keder almış
Şarkılar bile yitirmiş ümidini
Yeminler hep mahşere kalmış
**
Olsun yasak bir düş gibi hesapsız gülüş gibi
Zamansız isyan gibi yeniden yaratır beni aşk
Yeşertir isyanımı yeniden
**
Yalanın karası çökmüş umutlarıma
Dünyayı arsız tutkular sarmış
Masallar bile yitirmiş büyüsünü
Yeminler hep mahşere kalmış
-
Bir yar kaldı geride, bir de sılam ah,
Dert oldu içime
Anam, babam...
Bir yar kaldı geride birde sılam
**
Ah dert doldu içime duman duman
Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah!
Hani benim ömrüm?
Dönmez geriye, eyvah!
**
Gün soldu diye yine yasta,
Yaralı gönül efkarda
Vur dertli saza ne de
Olsa yaralı gönül efkarda
-
Hayırsız, boşuna kayboldu günlerim
Gönlümü çaldı ah yalancı dillerin
Yâr nasıl rahat yaşarsın?
Elleri sevdin, aşkımı yok saydın
Yâr nasıl rahat yaşarsın?
Elleri sevdin, sen beni yok saydın
**
Al yanaktan, pembe dudaktan öpüp de kaçtın yâr
Sanma elde huzur bulursun, peşinde ahım var
Al yanaktan, pembe dudaktan öpüp de kaçtın yâr
**Sanma elde huzur bulursun, peşinde ahım var
Kendi kendime yas tutup da bir ömür boyu bekleyemem
Kısmetim çıkar pek yakında, isteyenlere yok diyemem
Kendi kendime yas tutup da bir ömür boyu bekleyemem
Kısmetim çıkar pek yakında, isteyenlere yok diyemem
**
Hayırsız, boşuna kayboldu günlerim
Gönlümü çaldı ah yalancı sözlerin
Yâr nasıl rahat yaşarsın?
Elleri sevdin, aşkımı yok saydın
Yâr nasıl rahat yaşarsın?
Elleri sevdin, sen beni yok saydın
**
Al yanaktan, pembe dudaktan öpüp de kaçtın yâr
Sanma elde huzur bulursun, peşinde ahım var
Al yanaktan, pembe dudaktan öpüp de kaçtın yâr
Sanma elde huzur bulursun, peşinde ahım var
Kendi kendime yas tutup da bir ömür boyu bekleyemem
Kısmetim çıkar pek yakında, isteyenlere yok diyemem
Kendi kendime yas tutup da bir ömür boyu bekleyemem
Kısmetim çıkar pek yakında, isteyenlere yok diyemem
Kendi kendime yas tutup da bir ömür boyu bekleyemem
Kısmetim çıkar pek yakında, isteyenlere yok diyemem
Kendi kendime yas tutup da bir ömür boyu bekleyemem
Kısmetim çıkar pek yakında, isteyenlere yok diyemem