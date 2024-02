Niran Ünsal

Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze

Yüreğim kanlı paslı hançer Geceyi, rüyaları böler Gözlerime mil çeker darbeler Bir feryadım başlar Bir feryadım biter ** Bedenim zincirlenir, döner Hevesim acılarda söner Alev alev büyürken gölgeler Bir yangınım başlar Bir yangınım biter ** Gitme, böyle bir aşk yok Var mı böyle bir sevda Var mı aşkı cana can yaşayan Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda ** Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı dünyada böyle sevdalı ** Ne yapsam gecem günüm keder Ölümüm izlerimden geçer Hayallerim körkütük derbeder Bir figanım başlar Bir figanım biter Bedenim zincirlenir, döner Hevesim acılarda söner Alev alev büyürken gölgeler Bir yangınım başlar Bir yangınım biter Gitme, böyle bir aşk yok Var mı böyle bir sevda Var mı aşkı cana can yaşayan Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı dünyada böyle sevdalı Gitme, böyle bir aşk yok Var mı böyle bir sevda Var mı aşkı cana can yaşayan Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı dünyada böyle sevdalı