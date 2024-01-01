Niran Ünsal

Yasak Bir Düş Hayatın cefası çökmüş omuzlarıma Dünyayı yılgın bir keder almış Şarkılar bile yitirmiş ümidini Yeminler hep mahşere kalmış ** Olsun yasak bir düş gibi hesapsız gülüş gibi Zamansız isyan gibi yeniden yaratır beni aşk Yeşertir isyanımı yeniden ** Yalanın karası çökmüş umutlarıma Dünyayı arsız tutkular sarmış Masallar bile yitirmiş büyüsünü Yeminler hep mahşere kalmış

Firuze Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze

Gönül Hancım Gönül hancım için yansın senin gidiyorum Benim sancım Şirin kadar ağır değil Ferhat gibi dağlar delsen yine de Yerin benim yanım değil *** Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum Benim kalbim senin kadar sağır değil İnanmaya gücüm olsa gider miyim Sevda dağım kolay değil *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Gönül hancım için yansın senin gidiyorum Benim sancım Şirin kadar ağır değil Ferhat gibi dağlar delsen yine de Yerin benim yanım değil *** Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum Benim kalbim senin kadar sağır değil İnanmaya gücüm olsa gider miyim Sevda dağım kolay değil *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen

Tövbekar Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil Hiç bilen yok halimi ben unuttum kendimi Hiç soran yok halimi ben unuttum kendimi *** Halim yok anla bir de sen vurma Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman Halim yok anla bir de sen vurma Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman *** Halim yok anla anla anla anla anla Halim yok anla bir de sen vurma *** Halim yok anla anla Bir de sen vurma Halim yok anla anla anla

İtiraf Ediyorum Deli bir sevdadayım yanıyorum Gururum yerlerde ağlıyorum *** Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi Ağlamak hasreti dindirmedi Yangınım sönmedi fırtınam dinmedi Ağlamak seni getirmedi *** İtiraf ediyorum seni senden istiyorum Alev alev duman duman için için yanıyorum Çaresizim zaman zaman gözlerini arıyorum *** Biten bir aşk için böyle acı çekilmez Giden sevgiliden artık vefa beklenmez Bir gün gücüm biter de isyan edersem Beni o isyankar sevdalara gömün *** Biten bir aşk için böyle acı çekilmez Giden sevgiliden artık vefa beklenmez Bir gün gücüm biter de isyan edersem Beni o isyankar sevdalara gömün

Masum Günahlar Yüreğim kanlı paslı hançer Geceyi, rüyaları böler Gözlerime mil çeker darbeler Bir feryadım başlar Bir feryadım biter ** Bedenim zincirlenir, döner Hevesim acılarda söner Alev alev büyürken gölgeler Bir yangınım başlar Bir yangınım biter ** Gitme, böyle bir aşk yok Var mı böyle bir sevda Var mı aşkı cana can yaşayan Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda ** Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı dünyada böyle sevdalı ** Ne yapsam gecem günüm keder Ölümüm izlerimden geçer Hayallerim körkütük derbeder Bir figanım başlar Bir figanım biter Bedenim zincirlenir, döner Hevesim acılarda söner Alev alev büyürken gölgeler Bir yangınım başlar Bir yangınım biter Gitme, böyle bir aşk yok Var mı böyle bir sevda Var mı aşkı cana can yaşayan Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı dünyada böyle sevdalı Gitme, böyle bir aşk yok Var mı böyle bir sevda Var mı aşkı cana can yaşayan Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı bu dünyada böyle iki sevdalı Suçlanmış bizim gibi En masum günahlarda Var mı dünyada böyle sevdalı

Son Bir Sözüm Var Hiç hevesim yok Son bi′ sözüm var Ben bir tek onu sevdim ** Hiç hevesim yok Son bi' sözüm var Ben bir tek onu sevdim ** Giderim yürek ellerde Bu gidiş acıdır bende Sevdalıktan eser yok Gitmeye hiç gönlüm yok ** Anamın sözü emroldu Düğünün tadı zehroldu Çeyizimde sevgi yok ** Alışır yürek elbette Sevişir ya beden tende Sevdalıktan eser yok ** Hiç hevesim yok Son bi′ sözüm var Ben bir tek onu sevdim Hiç hevesim yok ** Hiç hevesim yok Son bi' sözüm var Ben bir tek onu sevdim ** Hiç hevesim yok Son bi' sözüm var Ben bir tek onu sevdim ** Giderim yürek ellerde Bu gidiş acıdır bende Sevdalıktan eser yok Gitmeye hiç gönlüm yok ** Anamın sözü emroldu Düğünün tadı zehroldu Çeyizimde sevgi yok ** Alışır yürek elbette Sevişir ya beden tende Sevdalıktan eser yok ** Anamın sözü emroldu Düğünün tadı zehroldu Çeyizimde sevgi yok ** Alışır yürek elbette Sevişir ya beden tende Sevdalıktan eser yok ** Hiç hevesim yok Son bi′ sözüm var Ben bir tek onu sevdim, ah

Vurgun (Ağır Vurgun) Bir vurgun bu sevda günsüz başlar gecem Uzanırken sana tükendi bu beden Yüreğim bir sürgün varmaz yolum sana Ölümsüz dünyana ecel ol, al beni Nefessiz, zordayım zamansız mekanda Çıkmaz bir yoldayım amansız isyanda Ecelim ol benim koynunda sar beni Aşk ölüm yaz bana sonsuza al beni, ah Bir vurgun bu sevda günsüz başlar gecem Uzanırken sana tükendi bu beden Nefessiz, zordayım zamansız mekanda Çıkmaz bir yoldayım amansız isyanda Ecelim ol benim koynunda sar beni Aşk ölüm yaz bana sonsuza al beni, ah Yüreğim bir sürgün varmaz yolum sana Ölümsüz dünyana ecel ol, al beni ah, aah Aah, ah

Dertli Saz Bir yar kaldı geride, bir de sılam ah, Dert oldu içime Anam, babam... Bir yar kaldı geride birde sılam ** Ah dert doldu içime duman duman Yana yana böyle yıllar tükendi, eyvah! Hani benim ömrüm? Dönmez geriye, eyvah! ** Gün soldu diye yine yasta, Yaralı gönül efkarda Vur dertli saza ne de Olsa yaralı gönül efkarda