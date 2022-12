Niran Ünsal

Adaletin can yakıyor Terazi senden yana Cesaretin yola çıkıyor Bilmediğim uzaklara *** Haklıdır her giden aslında Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra Kalbini döndürsen bile yine güneşe Benzemez hiç ilkbahara *** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik *** 'Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik *** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik *** 'Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik *** Adaletin can yakıyor Terazi senden yana Cesaretin yola çıkıyor Bilmediğim uzaklara *** Haklıdır her giden aslında Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra Kalbini döndürsen bile yine güneşe Benzemez hiç ilkbahara *** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik *** 'Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik *** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik *** 'Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik *** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik *** 'Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik *** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik *** 'Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik