Yine Kendimle Şarkı Sözleri
Niran Ünsal Yine Kendimle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal Yine Kendimle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine Kendimle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Niran Ünsal
Yine Kendimle
Tüm Şarkıları
-
Adaletin can yakıyor
Terazi senden yana
Cesaretin yola çıkıyor
Bilmediğim uzaklara
***
Haklıdır her giden aslında
Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra
Kalbini döndürsen bile yine güneşe
Benzemez hiç ilkbahara
***
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
***
'Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
***
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
***
'Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
***
Adaletin can yakıyor
Terazi senden yana
Cesaretin yola çıkıyor
Bilmediğim uzaklara
***
Haklıdır her giden aslında
Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra
Kalbini döndürsen bile yine güneşe
Benzemez hiç ilkbahara
***
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
***
'Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
***
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
***
'Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
***
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
***
'Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
***
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
***
'Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik