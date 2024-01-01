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Nirvana Dumb Dumb I'm not like them, I can pretend The sun is gone, I have a light The day is done, I'm having fun I think I'm dumb, maybe just happy Think I'm just happy Think I'm just happy Think I'm just happy ** My heart is broke, I have some glue Help me inhale, mend it with you We float around, hang out on clouds Then we'll come down, have a hangover Have a hangover Have a hangover Have a hangover ** Skin the sun, fall asleep Wish away, soul is cheap Lesson learned, wish me luck Soothe the burn, wake me up ** I'm not like them, I can pretend The sun is gone, but I have a light The day is done, but I'm having fun I think I'm dumb, maybe just happy Think I'm just happy Think I'm just happy Think I'm just happy ** I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb I think I'm dumb Tüm Şarkıları