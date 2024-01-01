Dumb Şarkı Sözleri
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I'm not like them, I can pretend
The sun is gone, I have a light
The day is done, I'm having fun
I think I'm dumb, maybe just happy
Think I'm just happy
Think I'm just happy
Think I'm just happy
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My heart is broke, I have some glue
Help me inhale, mend it with you
We float around, hang out on clouds
Then we'll come down, have a hangover
Have a hangover
Have a hangover
Have a hangover
**
Skin the sun, fall asleep
Wish away, soul is cheap
Lesson learned, wish me luck
Soothe the burn, wake me up
**
I'm not like them, I can pretend
The sun is gone, but I have a light
The day is done, but I'm having fun
I think I'm dumb, maybe just happy
Think I'm just happy
Think I'm just happy
Think I'm just happy
**
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb
I think I'm dumb