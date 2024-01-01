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7/24 Dinle Göğe Selam, Vol. 2

Göğe Selam, Vol. 2 Şarkı Sözleri

Niyazi Koyuncu Göğe Selam, Vol. 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niyazi Koyuncu Göğe Selam, Vol. 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Göğe Selam, Vol. 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Niyazi Koyuncu

Niyazi Koyuncu

Göğe Selam, Vol. 2

  • Nöbetçinin Türküsü

  • Sakız Hanım Mahur Bey

  • Eğri Eğri Doğru Doğru

  • Neredesin Sen

  • Islak Islak

  • Nem Kaldı

  • Maden Ocağı

  • Herkes Gibisin

  • Yaşamak İstemem

  • Gibi Gibi

  • Uzun İnce Bir Yoldayım

  • İşte Gidiyorum

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