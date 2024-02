Du kigger op og pludselig er det væk Det der kom så let ud af ingenting Og du ved, det først når det for sent Det kommer aldrig tilbage Åh, jeg hader hvert sekund jeg ikk' kan ændre Du' det eneste der er i mine tanker De si'r at alt godt kommer hvis man venter Men tiden venter ikk' på nogen ** Alle går i stykker, ja Alle går i stykker hen ad vejen Mon de kan reparere dig, ja For alle går i stykker, stykker, stykker ** Du prøver at glemme alt det du har fortrudt Og du har troet på at tro ku' flytte bjerge Men jeg savner hvert eneste minut Som aldrig får tilbage For jeg har prøvet på at slette mine minder Dem om dig de vil ikk' forsvinde så Jeg sparker bakspejle på vejen hjem Imens jeg synger for mig selv ** Alle går i stykker, ja Alle går i stykker hen ad vejen Mon de kan reparere dig, ja For alle går i stykker, stykker, stykker ** Alle går i stykker, ja Alle går i stykker hen ad vejen Mon de kan reparere dig, ja For alle går i stykker, stykker, stykker ** Na, na, na, na, na, na, na Gå i stykker med mig Na, na, na, na, na, na, na Gå i stykker med mig, mig, mig ** Og lær mig at leve hvert sekund Og lær mig at elske når det gør ondt ** Og alle går i stykker, ja Alle går i stykker hen ad vejen Mon de kan reparere dig, ja For jeg ved, for jeg ved ** Alle går i stykker, ja Alle går i stykker hen ad vejen Mon de kan reparere dig, ja For alle går i stykker, stykker, stykker Alle går i stykker, ja (Alle går i stykker) Alle går i stykker hen ad vejen Mon de kan reparere dig, ja (Ja, reparere dig) For alle går i stykker, stykker, stykker Na, na, na, na, na, na, na Gå i stykker med mig, ja, ja Na, na, na, na, na, na, na Gå i stykker med mig, mig, mig Na, na, na, na, na, na, na Gå i stykker med mig, jaja Na, na, na, na, na, na, na Gå i stykker med mig, mig, mig Na, na, na, na, na, na, na