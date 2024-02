Højt over skyen Langt over byen Tog du mig med Himlen ku’ nå dig Og stjernerne så mig - falde ned Drømmene vågner For drivende tåger Og nu står jeg her Fanget i vrimlen Langt væk fra himlen Fra hvor du er ** Lige meget hvor langt der er Er jeg nødt til at vær’ Omkring dig Omkring dig Og hvor du end er Vil du altid vær’ Omkring mig Omkring mig ** Over byen – rundt om mig Gennem tid og sted Ta’r du mig med I en stjernestorm af 1000 lys Ser jeg dig ** Med nordlys omkring dig Hvirvler du videre I min fantasi Og som en bro over vand Holder vi fast i hinand’ Indeni ** Gadelygterne så din krop Lyse alting op Omkring mig Omkring mig Om verden så alting gå i stå Omkring dig Omkring dig ** Over byen – rundt om mig Gennem tid og sted Ta’r du mig med I en stjernestorm af 1000 lys Ser jeg dig Du viser vej Du viser mig vej ** Åh, du løfter mig derop Hvor drømmene bli’r til Og svæver vægtløs fra min krop Til der hvor du ta’r mig hen Som et lyn under skyen Over gaden – ind i byen Er du der? (Og mine øjne ser) Ta’ mig med til det sted Hvor jeg ikke falder ned Når du er her ** Over byen – rundt om mig Gennem tid og sted Ta’r du mig med I en stjernestorm af 1000 lys Ser jeg dig ** Over byen – rundt om mig Gennem tid og sted Ta’r du mig med I en stjernestorm af 1000 lys Ser jeg dig Du viser vej Du viser mig vej ** La’ mig ta’ med dig La’ mig ta’ med dig Jeg vil kun vær’ hos dig