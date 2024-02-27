Nora & Chris

Remedy Tell me why, tell me why Do I feel the way I feel? Just a sip of your medicine You're my shot of adrenaline Is it right, is it wrong To have feelings for you so strong? There's a poison inside my veins You're the potion to heal the pain *** You are my remedy Anda, baby, come to me Yo quiero estar contigo Amarte es mi destino You are my remedy Anda, baby, come to me Yo quiero estar contigo Amarte es mi destino (amarte es mi destino) *** Tell me why, tell me why Do I feel the way I feel? Just a sip of your medicine You're my shot of adrenaline Is it right, is it wrong To have feelings for you so strong? There's a poison inside my veins You're the potion to heal the pain *** You are my remedy Anda, baby, come to me Yo quiero estar contigo Amarte es mi destino You are my remedy Anda, baby, come to me Yo quiero estar contigo Amarte es mi destino (amarte es mi destino)

Atabarı Bahçası var, bağı var Ayvası var, narı var Bahçası var, bağı var Ayvası var, narı var Atamızdan yadigâr Bizde atabarı var Atamızdan yadigâr oy Bizde atabarı var Uzun uzun kamışlar Ucunu budamışlar Uzun uzun kamışlar Ucunu budamışlar Benim ela gözlümü Gurbete yollamışlar Benim ela gözlümü oy Gurbete yollamışlar Ben bir uzun kamışım Yoluna dikilmişim Ben bir uzun kamışım Yoluna dikilmişim İster al, ister alma Alnına yazılmışım İster al, ister alma oy Alnına yazılmışım Atabarıdır barı Bahçede gördüm yâri Atabarıdır barı Bahçede gördüm yâri Seslendim, ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi oy Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi oy Ağladım zarı zarı

Bahçeye Gel Bahçeye Bahçeye gel bahçeye Bahçeye gel bahçeye Kuru fındık bulursun Kuru fındık bulursun Alacaksan al beni Alacaksan al beni Sonra pişman olursun Sonra pişman olursun Haydi yavrum oymaktan Yar gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Haydi yavrum oymaktan Yar gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Boztepe'ye çıkmalı Boztepe'ye çıkmalı Şu Ordu'ya bakmalı Şu Ordu'ya bakmalı Böyle güzel kızları Böyle güzel kızları Saz çalıp oynatmalı Saz çalıp oynatmalı Haydi yavrum oymaktan Yar gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Haydi yavrum oymaktan Yar gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Haydi yavrum oymaktan Yar gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Haydi yavrum oymaktan Yar gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Haydi yavrum oymaktan Yar gelir oynamaktan

Çarşambayı Sel Aldı Çarşamba'yı sel aldı Bir yar sevdim el aldı aman aman Bir yar sevdim el aldı Keşke sevmez olaydım Elim koynumda kaldı aman aman Elim koynumda kaldı Oy ne imiş ne imiş aman aman Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş Yılan çıkar kamışa Su neylesin yanmışa aman aman Su ne yapsın yanmışa Mevlam sabırlar versin Yarinden ayrılmışa aman aman Yarinden ayrılmışa Oy ne imiş ne imiş aman aman Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş Oy ne imiş ne imiş aman aman Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş

Çavuşlu Diye Diye Çavuşlu diye diye düştum yollara düştum Çavuşlu diye diye düştum yollara düştum Ander galsun sevdasi bak ne hallara düştum Ander galsun sevdasi bak ne hallara düştum Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi Kızil ağaç benumsun yapraklarun delinsun Kızil ağaç benumsun yapraklarun delinsun Bu yıl da evlenmiyom bekar kızlar sevunsun Bu yıl da evlenmiyom bekar kızlar sevunsun Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi Ayişe diye diye Fadime diyemedum Ayişe diye diye Fadime diyemedum Fadime diye diye Emine diyemedum Fadime diye diye Emine diyemedum Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi Boban görursa bizi eldürur ikimuzi

Erzurum Çarsı Pazar Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim * İçinde bir kız gezer oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim * Elinde divit kalem Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim * Katlime ferman yazar oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim * Seni vermem ellere Leylim aman aman Leylim aman aman Leylim aman aman suna yarim * Nicedir bu canım sağ oy Nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim

Gine Yeşerdi Fındık Dalları Gine Yeşerdi Fındık Dalları, Acep Ne Olacak Yarin Halları, Dalgalanıyor Pembe Şalvarı. Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma, Beyaz Kollarını Dola Boynuma. * Tabya Başında Kızlar Yan Yana, İçlerinden Biri Göz Etti Bana, Nur Olsun Seni Doğuran Ana. Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma, Beyaz Kollarını Dola Boynuma. * Fındık Dalları Yerlere Değer, Yarin Bakışları Kalbime Değer. Ölürüm Seni Almazsam Eğer. Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma, Beyaz Kollarını Dola Boynuma.

Hekimoğlu Hekimoğlu derler benim aslıma Aynalı Martin yaptırdım da narinim kendi neslime Konaklar yaptırdım mermer direkli Hekimoğlu'n sorar isen narinim aslan yürekli Hekimoğlu derler bir yiğit uşak Bir omuzdan bir omuza narinim yüz arma fişek * Bahçede armut dibinde kaymak yedin mi Hekimoğlu'n görünce de narinim budur dedin mi Konaklar yaptırdım döşetemedim Ünye de Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim Ünye de Fatsa arası ordu da kuruldu Hekimoğlu dediğin de narinim orda vuruldu

İndim Dere Irmaga İndim Dere Irmağa (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Zeytin Dalı Kırmağa (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Geldim Seni Almağa (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Başladın Ağlama (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) * Nayda Nayda Nanay Da Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da * Pınar Başı Pıtırak (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Gel Burada Oturak (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Bir Sen Söyle Bir De Ben (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Bu Sevdadan Kurtulak (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) * Nayda Nayda Nanay Da Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da * Karşıda Gül Menevşe (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Gel Güneşe Güneşe (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Senin Yarin Gül İse (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) Benim Yarim Menevşe (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da) * Nayda Nayda Nanay Da Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da

Ne Islerin Var İdi Ne işlerin var idi Sis dağı başlarında Neydi başıma gelen Gencecük yaşlarımda Gidemiyum yaylıya Yaylıya yaylamıya * Oy kadirga kadirga Cuma gelmedi mi Senin bu yalanların Daha tükenmedi mi * Gidemiyum yaylıya Yaylıya yaylamıya İki seneden beri Düştüm gara sevdaya oy dağlar

Oy Bahçenize Oy bahçanize ben giremedim yavrum Gazelden oy oy gazelden oy Gazelden oy oy gazelden oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Güzelden oy oy güzelden oy Güzelden oy oy güzelden oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay Oy bahçenize ben giremedim yavrum Kazlardan oy oy kazlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Kızlardan oy oy kızlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay Oy bahçanize ben giremedim yavrum Gazelden oy oy gazelden oy Gazelden oy oy gazelden oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Güzelden oy oy güzelden oy Güzelden oy oy güzelden oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay Oy bahçenize ben giremedim yavrum Kazlardan oy oy kazlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Kızlardan oy oy kızlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay