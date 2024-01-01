Nouman Javaid

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बेचैनिया है सांसें रुकी है, तन्हाइयों में तेरी कमी है
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बेचैनिया है सांसें रुकी है, तन्हाइयों में तेरी कमी है
आँखों में आंसुओं थमते नहीं है, कैसे है यह पल कथे नहीं है
(दर्द-ए-तन्हाई में) - ४
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फूलों की यह शाखी है काँटों से सजी
मिटने से ना मिटेगी दिल की यह बेबसी
जो हम पे गुजारी है बीतें तुम पे कभी
तुमको भी याद आए बीती बातें सभी
मुश्किल है ख़ुशियों से ग़म का मिलना यहाँ
शोलों में लिपटा है मेरे दिल का जहाँ
(दर्द-ए-तन्हाई में) - ४
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ऐसे भी हम जियेंगे कभी सोचा ही नहीं
जो सपने टूट जाए वह जुड़ते फिर नहीं
डसती है यादों की परछाईया तेरी
आवारा इस दिल की कोई मंज़िल ही नहीं
साहिल से यह लहरे क्यों होती है जुड़ा
आँखों के यह आंसुओं तुझे देते है सदा
(दर्द-ए-तन्हाई में) - ६
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Oğul boyun incedendir
Saçın teli sırmadandır
Asker oldun çok zamandır
Haber gelmez nicedendir
Oğul oğul ömrüm oğul
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Oğul oğul cansın oğul
Tezgel güller açsın oğul
Sen dön baban ölsün oğul
Oğul oğul ömrüm oğul
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Oğul dağlar yücedendir
Sırrı kara gecedendir
Kıyma ona zalım felek
Yavrum ile derdin nedir
Oğul oğul ömrüm oğul
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Ağrı Dağın Eteğinde
Uçan Güvercin Olsam
Türkü Olsam Dillerde (Cano Cano)
Diyar Diyar Dolansam
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Başımdaki Sevdayı
Karlı Dağlara Mı Yazsam
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
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Oy Ben Nidem Nasıl Edem
Başım Alıp Nere Gidem
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
**
Sen Orada Ben Burada
Başım Yine Belalarda
Koyma Beni Buralarda (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
**
Başımdaki Sevdayı
Karlı Dağlara mı Yazsam
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
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Oy Ben Nidem Nasıl Edem
Başım Alıp Nere Gidem
Bu Bendeki Aşk Değil (Cano Cano)
Söyle Bana Nere Gidem
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Yad elden yanıma çağırdım seni
Gelmek istiyorsun bırakmıyorlar
Rüyada, mektupta albümde seni
Bulmak istiyorsun bırakmıyorlar
**
Umutlar hayaldir acılar gerçek
Çileye mahkumsun, kim ne bilecek
Ya bir kuru selam, ya bir top çicek
Salmak istiyorsun, bırakmıyorlar.
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Otuz yıl ağladın hep yana yana
Yeter, yazık diyen olmadı sana
Vefasız dostluğa kalleş zamana
Gülmek istiyorsun bırakmıyorlar
**
Çalış derler ayak, bağlı el bağlı
Konuş derler, dudak bağlı, dil bağlı
Kalk git derler, kapı bağlı, yol bağlı
Kalmak istiyorsun bırakmıyorlar
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Aydınlık ararsın hergün her yere
Çekerler önüne yedi kat perde
Zulüm kimden gelir, adalet nerde?
Bilmek istiyorsun bırakmıyorlar
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Yıllar boyu uykuların bölündü
Uçacakken kanatların yolundu
Hayat hakkın vardı elden alındı
Ölmek istiyorsun bırakmıyorlar
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Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara hey
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara hey
**
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Emrah der bu günümdür
Arşa çıkar tütünümdür hey
**
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara yollara hey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
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Dostlar şu dünyanın haline bakın
Biber ekenler var balın üstüne
Serçe yuvasına ederken akın
Atmacalar konmuş dalın üstüne
**
Yarasalar konmuş dalın üstüne
Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
**
Başka bir dünya yok nere gideyim
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
**
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy, oy, oy
Daha ne söylesem bunun üstüne oy, oy, oy
Pare, pare, parça, parça dağılsan
**
Elvermezler bir kıyıda boğulsan
Hastalanıp yol içine yığılsan
Tutup kaldıran yok yolun üstüne
Tutup kaldıran yok yolun üstüne
**
Ne edeyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
Ne deyim gardaşım söyle ne deyim
Başka bir dünya yok nere gideyim
**
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne
Gücümde yetmiyor ben bi çareyim, oy oy oy
**
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Daha ne söylesem bunun üstüne, oy oy oy
Yıkarsan umudun lanetler olsun
Bu dünya kalır mı zalım olana
**
Bu dünya kalır mı kahpe olana
Bu dünya kalır mı hayın olana
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Ekmeğime haram katık sürmedim
İnsanları küçümseyip gülmedim
Ekmeğime haram katık sürmedim
İnsanları küçümseyip gülmedim
**
Aslın hiçbir zaman inkar etmedim
Aslın inkar edenlere düşmanım
Aslın hiçbir zaman inkar etmedim
Aslın inkar edenlere düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
**
Dost var ki uğrunda dağlar aşılır
Dost var ki uğrunda yollar aşılır
Dost var ki bir lokma ekmeği senle paylaşır
Seni böyle dar gününde bağrına basar
**
Ben buna dost derim
Dost dedin mi Allahı'na kadar sevmeli
Hele böyle güzel dostlara can kurban be dost
Güzel dost irin dost ya dost dost
**
Garibin ekmeği elden alınmaz
Düşen insana kalleşçe vurulmaz
Garibin ekmeği elden alınmaz
Düşen insana kalleşçe vurulmaz
**
Dost dediğin yarı yolda bırakmaz
Yarı yolda bırakana düşmanım
Dost dediğin yarı yolda bırakmaz
Yarı yolda bırakana düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
**
Benim kitabımda insan satılmaz
Benim kitabımda yanlış yapılmaz
Benim kitabımda dost aldatılmaz
Dosta yanlış yapanlara düşmanım
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Yıldızlarla beraber mehtaplı göklerdeyim
Yanımda yoksun ama yine de seninleyim
Mehtap "Ay'ın on dördü" Senle beni kim gördü
Ben gizli bir sevdanın derinindeyim
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Yeryüzüne inmenin ne alemi var şimdi
Seni gökte bulmanın zevklerindeyim
Gam kasavet dert acı şimdi çok uzaklarda
Ben senle birleşmenin hayalindeyim
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Gül yüzünün güllerine nazar değmesin
Seni Allah gönderdi bana göresin
Yaşamayı yaşayalım senle beraber
Bu ricama duygularıma acaba ne dersin
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Sen kiracı ben kiracı dünya kiracı
Sen beni sev bende seni her şey (ömür) bir anlık
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Sen bana bu düşleri gerçek gibi sevdirdin
Bir ihtimal sen beni sevebilirdin
Hiç korkmadan sev beni kollarına al beni
"Benim sevdiğim sensin" diyebilirdin
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Söz verip de gelmedin, söyle sebep ne?
Zehirli bir ok muydu vurduğun darbe?
Seni melek sanmıştım, olmuşsun kahpe
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
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Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
Çok bekledim seni o mabed yerde
**
Sen düştün bir de beni düşürdün derde
Seni melek sanmıştım olmuşsun kahpe
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
**
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
Kör olsaydı gözüm görmez olaydım
Kırılsaydı dizim gelmez olaydım
**
Nerden sevdim seni sevmez olaydım
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
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