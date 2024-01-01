Boundless Beings Şarkı Sözleri
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Nubya Garcia
Boundless Beings
Tüm Şarkıları
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[Verse 1]
Let your inhibitions
Flow with the wind to the sea
We're timeless creatures, you and me
Enter my dimension
Show me deep ecstasy
We're boundless beings
We are free
[Bridge]
Oh, we're free
Oh, we're free
Oh, we're free
[Verse 2]
Enter my dimension
Show me deep ecstasy
We're boundless beings
We are free
Enter my dimension
Show me deep ecstasy
We're boundless beings
We are free
[Outro]
You and me