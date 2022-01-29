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7/24 Dinle Nükhet Duru Klasikleri

Nükhet Duru Klasikleri Şarkı Sözleri

Nükhet Duru Nükhet Duru Klasikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Nükhet Duru Klasikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nükhet Duru Klasikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nükhet Duru

Nükhet Duru

Nükhet Duru Klasikleri

  • Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle

  • Beni Benimle Bırak

  • Melankoli

  • Anılar

  • Bir Nefes Gibi

  • Al Beni de Yanına

  • Canım Yandı

  • Kulis

  • Güneş

  • Gerisi Vız Gelir

  • Hayat Umutla Başlar

  • Haykırıyorum

  • Yıldızlar

  • Cambaz

  • Benimsin Diyemediğim

  • İyi Oldu Gelmediğin

  • Nerede O Eski Şarkılar

  • Büyüme Çocuk

  • Ben Bir Kadınım

  • Takalar

  • Dostluğa Davet

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