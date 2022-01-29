Aldım Veda Mektubunu Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Aldım Veda Mektubunu
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Aldım veda mektubunu hemen titreyen ellerime
Saplandı her kelimesi bir ok gibi kalbime
İki damla yaş süzüldü gözümden mendilime
***
Hani sende sevecektin, ölünceye kadar hep beni
Yoksa söyle yalan mıydı aşkımızın yemin
İki damla yaş süzüldü gözümden mendilime
***
Çok derinde şimdi yaram, bir şey kırık içimde
Elimdeki zehir olsa, içerdim bir içimde
Buğulandı kelimeler, hasret duydum ölüme
İki damla yaş süzüldü gözümden mendilime