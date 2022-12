Nükhet Duru

Öyle fazla sevmişsin şu beni Senden sonra sevgiler yetmedi *** Nasıl özlemişim nasıl muhtacım Düşündüğüm zaman hemen ağlarım Bakışınca konuşunca melekleri görürdüm *** Her şeyini hatırlar hala her halin kalbimde açar yüzün Şu yüreğimden acılar taştı yetmedi iki gözüm *** Ağla yüreğim ölene kadar ağla Aşkmış sedaymış yalan oldular bana Ağla yüreğim ölene kadar ağla Aşkmış sedaymış yalan oldular bana *** Senden bana kalan aşkın hiç bitmedi. Sanki bende değil götürdün kalbimi. Rüyalarıma gel sevindir beni. Uyanmasam keşke hep görsem seni. Çok özledim çok özledim sözler anlatamaz ki.

Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş *** Giden gelir mi sandın aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni neden ismini andın? Anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş *** Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş *** Giden gelir mi? sandın aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni, neden ismini andın? Anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş *** Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş

Ödedim çoktan her şeyin bedelini Kusurum varsa aşk bağışlar beni Şimdi kalbim havai fişek gibi Patlıyor arka arkaya güneş gibi *** Sıcak sıcak, serin serin Ulaşılmaz ve çok derin Olsun ellerindeyim Canıma değsin *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Kapattım gitti geçmişin defterini Umut yükledim yarınla geleceği İzin almam gerekmiyor kimseden Yanındayken kendimde değilim ben *** Sıcak sıcak, serin serin Ulaşılmaz ve çok derin Olsun ellerindeyim Canıma değsin *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur *** Aşk insanı değiştirir Dövüşürken seviştirir Vazgeçerken birleştirir Kafdağı'ndan gül getirir *** Yanın olur, yönün olur Bugün olur, yarın olur Tanımaz kendinden başka Her şey ona teslim olur