bıraktığın yerdeyim bak oysa sen ay kadar uzak göğsümde uyuyan başka yaşadığın başka hayat *** üstelik utanmıyorum unutuldum unutmuyorum gülüp geçse cümle alem inadına seviyorum *** değişmedim değişemem değişmek istemiyorum kavuşmak değildir aşk kavuşmamaktır biliyorum *** kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı yalan olsa yürek hala sevdaya adanır mı *** İtiraf et aşk esastır istersen en dibe bastır Küllerinden doğar her gün her ölü bir süre yastır *** Üstelik utanmıyorum Unutuldum… Unutmuyorum Gülüp geçse cümle alem inadına seviyorum *** Değişmedim değişemem değişmek istemiyorum Kavuşmak değildir aşk kavuşmamak biliyorum *** Kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı Kaçış olsa yürek hala sevdaya adanır mı *** Kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı Kaçış olsa yürek hala sevdaya adanır mı