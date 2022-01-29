Nükhet Duru

Seneler sürer her günüm Yalnız gitmekten yorgunum Zannetme sana dargınım *** Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum, hey *** Başkalarına gülsem de Senden uzak kalsam da Sevmediğini bilsem de Ben gene sana vurgunum *** İtilmiş tekmelenmişim Doğduğum günde yanmışım Yalnız sana güvenmişim Ben gene sana vurgunum *** Seneler sürer her günüm Yalnız gitmekten yorgunum Zannetme sana dargınım *** Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum, hey