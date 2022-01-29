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7/24 Dinle Türkülerimiz - 1

Türkülerimiz - 1 Şarkı Sözleri

Nükhet Duru Türkülerimiz - 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Türkülerimiz - 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkülerimiz - 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nükhet Duru

Nükhet Duru

Türkülerimiz - 1

  • Ben Sana Vurgunum

  • Gesi Bağları

  • Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle

  • Çemberimde Gül Oya

  • Yalan Dünya

  • Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım

  • Tatlı Dillim

  • Mapushanelere Güneş Doğmuyor

  • Dane Dane Benler

  • Bölemedim Felek İle Kozumu

  • Nem Kaldı

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