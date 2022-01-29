Türkülerimiz - 1 Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Türkülerimiz - 1
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Seneler sürer her günüm
Yalnız gitmekten yorgunum
Zannetme sana dargınım
***
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum, hey
***
Başkalarına gülsem de
Senden uzak kalsam da
Sevmediğini bilsem de
Ben gene sana vurgunum
***
İtilmiş tekmelenmişim
Doğduğum günde yanmışım
Yalnız sana güvenmişim
Ben gene sana vurgunum
***
Seneler sürer her günüm
Yalnız gitmekten yorgunum
Zannetme sana dargınım
***
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum
Ben gene sana vurgunum, hey
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Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi amman aranıyorum
Yitirdim yarimi amman aranıyorum
***
Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallarımı söyleyim
Halımdan bilmiyor ben o yari neyleyim
***
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana da bana ölüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
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Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
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