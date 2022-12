Nükhet Duru

Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle bana böyle *** Bu yalancı bahar kandırdı hepimizi Tam yeşermiştik bastırdı bir kış bir kar Yandı dallarda erken beyazlar Buz tuttu kalpte düşlenen yazlar *** Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz beste Toplan toplan git yeniden yeniden başla Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte *** İlk önce çokluğun sonra yokluğun Zulmün zorluğun aklımı zorlar Yandı dallarda erken beyazlar Buz tuttu kalpte düşlenen yazlar *** Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz beste Toplan toplan git yeniden yeniden başla Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte *** Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz güfte Toplan toplan git nereye nereye kadar Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte

Eller konuşsun dursun bana ne Ben hep bildiğimi okudum Hayat benim hayatım kime ne Meteliğe bomba atarım *** Neden hep yarında bu insanlar Yaşanmamış bir bahar söyle neye yarar *** Bir milyoner gibi Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi *** Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi İnan her anına değdi *** Neydi beni yollara düşüren O bilinmedik tuhaf denklem Neydi bu hayatın anlamı neydi Aklıma gelip gelip giden *** Dönüşü yok bu gidişin bu bir deprem Rastgele atılmışız dünyaya her şey tesadüfen *** Bir milyoner gibi Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi *** Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi İnan her anına değdi *** Bir milyoner gibi... Aaaa Bir milyoner gibi... Aaaa Bir milyoner gibi... Aaaa Bir milyoner gibi... *** Bir milyoner gibi Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi *** Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi İnan her anına değdi