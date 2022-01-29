Nükhet Duru

Cambaz Şarkı Sözleri
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Tüm Şarkıları
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Herkes toplanmış
Bayram yerinde geziniyorlar
Elde simitler
Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar
***
Hava güneşli
Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor
Kızlar neşeli
Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Herkes toplanmış
Bayram yerinde geziniyorlar
Elde simitler
Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar
***
Hava güneşli
Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor
Kızlar neşeli
Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde...