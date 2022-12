Nükhet Duru

Herkes toplanmış Bayram yerinde geziniyorlar Elde simitler Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar *** Hava güneşli Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor Kızlar neşeli Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Herkes toplanmış Bayram yerinde geziniyorlar Elde simitler Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar *** Hava güneşli Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor Kızlar neşeli Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde...