Nükhet Duru

Buz gibi ellerin, hayalim üşüyor Alıştık ev ve biz, bak sakiniz Aşkımdan ölmeyi marifet sanırdım Yaşamak daha zormuş *** Değiştim bak, derken başlıyor Her anı, her acı, hep ayrı yüzlerle dolar odama Sarsılır uykusuz duvarlar Her gece, her resim, bir isimle dağılır camlar Hoyrat rüzgar *** Canım yanar Ansızın gün doğar Kabus bitti sanır kalbim, inanır, hevesle yeniden sarılır Çıktığım sokaklar anlar bir bakışta, yüz vermez Toy çalımım utanır, içim acır *** Her anı, her acı, hep ayrı yüzlerle dolar odama Sarsılır uykusuz duvarlar Her gece, her resim, bir isimle dağılır camlar Hoyrat rüzgar Canım yanar Anlaştık, yeter, çıkıyorum son defa Kaderim bavulumda *** Her geceden biriktirilen, cebimde bozuk hayallerim ve ben Ödüm kopuyor bir yandan Boş ver Hazırım son yolculuğa Hoyrat rüzgar