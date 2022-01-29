Nükhet Duru

-
bana güzel bir şey söyle içinde bir umut olsun
gözlerim değilse de kalbim inanadursun
***
dün akşam çok yağmur yağdı
gelemedim üzgünüm de
aklım sende kaldı amma arayamadım de
***
kapılarda durma öyle
gir içeri sarıl bir şöyle
gel seni bir öpeyim de
***
tamam gülüm biraz sabır
sensiz yaşanmıyor de
sen ağlarken buralardan gidemedim bir yere
***
kapat bütün kapıları ayrılık girmesin içeri de
bugünleri bekledim az mı özledim de
***
ne eskidin ne eksildin yerin belli içimde
yolcu ettim düşlerimi peşindeyim de
***
dün akşam çok yağmur yağdı
gelemedim üzgünüm de
Ankara'dan abim geldi arayamadım de
***
kapılarda durma öyle
gir içeri sarıl bir şöyle
gel seni bir öpeyim de
***
tamam gülüm biraz sabır
sensiz yaşanmıyor de
sen ağlarken buralardan gidemedim bir yere
***
kapat bütün kapıları ayrılık girmesin içeri de
bugünleri bekledim az mı özledim de
de de de de
-
Hadi şimdi kolaysa ayıkla pirincin taşını
Dön diyorsun, İki gözüm iki çeşme, mümkünü yok
Fizikte boşluk yoktur dedim güzelim
Dedim sana, bak bi' gün ben üzerim
Demek ki neymiş satmayacaksın yoldaşını
***
Dinlemedin dinlemedin
Hep gittin burnunun dikine dikine
Dinlemedin dinlemedin
Hay senin afrana, tafrana, egona, kibrine ay
***
Dünya kuruldu kurulalı beri aşkın huyu bu
Aşamadı gitti ne zır cahili ne en olgunu
Kaçan kovalanır adetten
Ta Havva ile Adem'den
Bıkmadan usanmadan oynuyor bu oyunu
***
Dinlemedin dinlemedin
Hep gittin burnunun dikine dikine
Dinlemedin dinlemedin
Hay senin afrana, tafrana, egona, kibrine
***
Dinlemedin dinlemedin
Hep gittin burnunun dikine dikine
Dinlemedin dinlemedin
Tüh senin kalıbına, kıyafetine, stiline
***
Hem girdin gizli bahçeme
Hem çiçeklerimi tarumar ettin
Valla gidiyorum hakime
Şikayetçiyim senden
***
Hem girdin gizli bahçeme
Hem çiçeklerimi tarumar ettin
Valla gidiyorum hakime
Şikayetçiyim senden
***
Dinlemedin dinlemedin
Hep gittin burnunun dikine dikine
Dinlemedin dinlemedin
Hay senin afrana, tafrana, egona, kibrine
-
Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle bana böyle
***
Bu yalancı bahar kandırdı hepimizi
Tam yeşermiştik bastırdı bir kış bir kar
Yandı dallarda erken beyazlar
Buz tuttu kalpte düşlenen yazlar
***
Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle
Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz beste
Toplan toplan git yeniden yeniden başla
Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte
***
İlk önce çokluğun sonra yokluğun
Zulmün zorluğun aklımı zorlar
Yandı dallarda erken beyazlar
Buz tuttu kalpte düşlenen yazlar
***
Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle
Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz beste
Toplan toplan git yeniden yeniden başla
Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte
***
Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle
Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz güfte
Toplan toplan git nereye nereye kadar
Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte
-
Kıvırcık saçların memleketim kokardı senin
Düz ovam yüksek yaylam
Hem Egem hem Akdeniz'im
***
Sildim koskoca maziyi düştüm yollarına
Hiç acımadın yıllarıma şimdi kimsesizim
***
Yaralandım, paralandım gurbet ellerde
Sevdalı başım büyük belada
Ben sana ne yandım
***
Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli
Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli
***
Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli
Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli
Yaralandım, paralandım gurbet ellerde
***
Sevdalı başım büyük belada
Ben sana ne yandım
***
Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli
Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli
***
Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli
Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli
-
Eller konuşsun dursun bana ne
Ben hep bildiğimi okudum
Hayat benim hayatım kime ne
Meteliğe bomba atarım
***
Neden hep yarında bu insanlar
Yaşanmamış bir bahar söyle neye yarar
***
Bir milyoner gibi
Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi
***
Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi
İnan her anına değdi
***
Neydi beni yollara düşüren
O bilinmedik tuhaf denklem
Neydi bu hayatın anlamı neydi
Aklıma gelip gelip giden
***
Dönüşü yok bu gidişin bu bir deprem
Rastgele atılmışız dünyaya her şey tesadüfen
***
Bir milyoner gibi
Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi
***
Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi
İnan her anına değdi
***
Bir milyoner gibi... Aaaa
Bir milyoner gibi... Aaaa
Bir milyoner gibi... Aaaa
Bir milyoner gibi...
***
Bir milyoner gibi
Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi
***
Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi
İnan her anına değdi
-
bıraktığın yerdeyim bak
oysa sen ay kadar uzak
göğsümde uyuyan başka
yaşadığın başka hayat
***
üstelik utanmıyorum
unutuldum unutmuyorum
gülüp geçse cümle alem inadına seviyorum
***
değişmedim değişemem
değişmek istemiyorum
kavuşmak değildir aşk
kavuşmamaktır biliyorum
***
kim bilir kim daha akıllı
korka korka yaşanır mı
yalan olsa yürek hala
sevdaya adanır mı
***
İtiraf et aşk esastır istersen en dibe bastır
Küllerinden doğar her gün her ölü bir süre yastır
***
Üstelik utanmıyorum
Unutuldum… Unutmuyorum
Gülüp geçse cümle alem inadına seviyorum
***
Değişmedim değişemem değişmek istemiyorum
Kavuşmak değildir aşk kavuşmamak biliyorum
***
Kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı
Kaçış olsa yürek hala sevdaya adanır mı
***
Kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı
Kaçış olsa yürek hala sevdaya adanır mı
-
Ah yüreğim de dört nala atlar
Atların sağrısında kanatlar
Sağ yanım boydan boya Mezopotamya
Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar
***
Sağ yanım boydan boya Mezopotamya
Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar
***
Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben
Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben
***
Ah gözümün yaşı sel Selanik
Diyarbekire bi türkü selalık
Gezme Ceylan bu dağlarda gezme
Gece gerdanlık gündüz mezarlık
Gezme Ceylan bu dağlarda gezme
Gece gerdanlık gündüz mezarlık
***
Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben
Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben
-
Tam zamanında tutarsın elini sevdiğinin
Okşarsın yüzünü tam zamanında
Tam zamanında gidersin peşinden hayallerin
Dönersin geriye tam zamanında
***
Tam zamanında kesip atmalısın acımadan
Çekip gitmelisin can yaktığında
Tam zamanında çığlık atmalısın haksızlığa
Dimdik durmalısın vurulduğunda
***
Ah bu alacakaranlıkta
Yüreğinden başka yolun yok
Ah bu rahatsız uykulardan
Affetmezsen kendini rahat yok huzur yok
***
Zor zamanında affetmelisin kardeşini
Kucaklamalısın anne tadında
Tam zamanında öğretmelisin kendine
Yumruk atmayı demir tavında
***
Ah bu alacakaranlıkta
Yüreğinden başka yolun yok
Ah bu rahatsız uykulardan
Affetmezsen kendini rahat yok huzur yok
***
Zor zamanında affetmelisin kardeşini
Kucaklamalısın anne tadında
Tam zamanında öğretmelisin kendine
Yumruk atmayı demir tavında
***
Zor zamanında affetmelisin kardeşini
Kucaklamalısın anne tadında
Tam zamanında öğretmelisin kendine
Yumruk atmayı demir tavında
Tam zamanında...
-
Bu gece beni düşün
Gözlerin bulutlansın
Sırtlan karanlık altında koyup gittiğini
Düşün ki ciğerin yansın
***
Ben her gece sendeyim
Bir gece de sen düşün
Dün gibi hatırımda saçlarını okşarken
O gamzeli gülüşün
***
Sen beni unutamazsın
Ellere satamazsın
Kaçmak o kadar kolay mı?
Kendini aldatamazsın
***
Bu gece beni düşün yâr
Seni özleyen biri var
Bu gece beni düşün yâr
Seni bekleyen biri var
***
Bu gece beni düşün
Yeminlerin utansın
Pişmanlığın namlusu bu gece ansızın
Yüreğine dayansın
***
Bu gece beni düşün
Duvarların ardında
Hâlâ resmin duruyor ve pulsuz mektupların
Yastığımın altında
***
Sen beni unutamazsın
Ellere satamazsın
Kaçmak o kadar kolay mı?
Kendini aldatamazsın
***
Bu gece beni düşün yâr
Seni özleyen biri var
Bu gece beni düşün yâr
Sana yanan biri var
***
Bu gece beni düşün yâr
Seni özleyen biri var
Bu gece beni düşün yâr
Sana yanan biri var
-
Hiç eskimedi hatıran
Hiç azalmadı özlemin
Tek bir günüm yok ki anmadan
Çocuksu hayallere dalmadan
***
Yan sokaktaydı taş eviniz
Bir pazar günü taşınıp gittiniz
İlk elvedam ilk gözyaşım
İlk defa çaresiz kalakalmam
***
Ne zaman ki aklıma düşer her yer gökkuşağı
Başlar yüreğimde yine ah o masumiyet çağı
Gülümserim güller açar yeniden dudaklarımda
Çınlar kulağımda yine şarkımızın nakaratı
***
La-la-la-la-la la-la-la la-la-la
***
Sen hep çaresindir bana
Ne zaman bir sıkıntıda olsam
İlk aşkım ilk hayal kırıklığım
İlk isyanım ilk ayaklanmam
***
Ne zaman ki aklıma düşer her yer gökkuşağı
Başlar yüreğimde yine o masumiyet çağı
Gülümserim güller açar yeniden dudaklarımda
Çınlar kulağımda yine şarkımızın nakaratı
***
La-la-la-la-la la-la-la la-la-la
-
Karışık içinden çıkamadım
Öyle bir bilmece ki çözemedim
Çok itirazım vardı dile dökemedim
***
Düşmanım gibi peşimde
Ne amansız bir takip bu
İçimde bir doğrucu hiç huzur bulamadım
***
Gamsız bir çocuktum daha dün ne kadar kolaydı
Çocukluk işte hayat tozpembe bir kök boyaydı
***
Karanlık bir miras gibi
Suçluluk düşmez yakamdan
Kırdığım kalplerden kırılan
Kalbimden mi bunca ağır anı
***
Kim işleyebilir bu kadar suç
Kim hak edebilir bunca cezayı
Hiç bu kadar incitilmemişti
Hani aşk kurtaracaktı dünyayı
***
Gamsız bir çocuktum daha dün ne kadar kolaydı
Çocukluk işte hayat tozpembe bir kök boyaydı
***
Karanlık bir miras gibi
Suçluluk düşmez yakamdan
Kırdığım kalplerden kırılan
Kalbimden mi bunca ağır anı
***
Kim işleyebilir bu kadar suç
Kim hak edebilir bunca cezayı
Hiç bu kadar incitilmemişti
Hani aşk kurtaracaktı dünyayı
-
Teninin sesini dinlersen eğer
Hıçkırık olur o an öpüşler
Yalnızlık birazda sevdaya benzer
Acıya damgalar vurur geceler
***
Ellerim söndürür yanan tenini
Gözlerim düğümler kirpiklerini
Göremez olursun hayallerini
Elvedasız gitmiş bizden gidenler
***
Yüreğim sağır sultan şimdi
Ödedim sevdanın rüşvetini
O da çıkarcıymış herkes gibi
Gözyaşımla yaptım ben servetimi
***
Yüreğim sağır sultan şimdi
Ödedim sevdanın rüşvetini
O da çıkarcıymış herkes gibi
Gözyaşımla yaptım ben servetimi
***
Teninin sesini dinlersen eğer
Hıçkırık olur o an öpüşler
Yalnızlık birazda sevdaya benzer
Acıya damgalar vurur geceler
***
Ellerim söndürür yanan tenini
Gözlerim düğümler kirpiklerini
Göremez olursun hayallerini
Elvedasız gitmiş bizden gidenler
***
Yüreğim sağır sultan şimdi
Ödedim sevdanın rüşvetini
O da çıkarcıymış herkes gibi
Gözyaşımla yaptım ben servetimi
***
Yüreğim sağır sultan şimdi
Ödedim sevdanın rüşvetini
O da çıkarcıymış herkes gibi
Gözyaşımla yaptım ben servetimi
***
O da çıkarcıymış herkes gibi
Gözyaşımla yaptım ben servetimi
-
Çarpıntım 18'lik karne çocuğu gözlerim
Hey gidinin heyecanı kıpır kıpır... Dinmiyor
Sen isen mevzu bahis ben pür dikkat
Kaç kişilik bir his ki bu... Sığmıyor
***
Topla eşyalarını kalk gel desen
Beş dakika malı mülkü bohçaya dökmem
Bir taksi çağırıp da yanına gelmem
Bekar köyün canı çıksın nasip ya Allah
***
Sana doymadan ölmem vallahi dönmem
Kapılar kapansa da billahi dönmem
Sana doymadan ölmem vallahi dönmem
Kapılar kapansa da billahi dönmem
***
Çarpıntım 18'lik karne çocuğu gözlerim
Hey gidinin heyecanı kıpır kıpır... Dinmiyor
Sen isen mevzu bahis ben pür dikkat
Kaç kişilik bir his ki bu... Sığmıyor
***
Topla eşyalarını kalk gel desen
Beş dakika malı mülkü bohçaya dökmem
Bir taksi çağırıp da yanına gelmem
Bekar köyün canı çıksın nasip ya Allah
***
Sana doymadan ölmem vallahi dönmem
Kapılar kapansa da billahi dönmem
Sana doymadan ölmem vallahi dönmem
Kapılar kapansa da billahi dönmem
-
Yazmak istedi ama hiç süslemeden
Hiç bozmadan karşılaşmanın yalın halini
Olmuyor işte hayal kurmadan
Senin gibi birisi de gelmiyor her zaman
***
İyi ki geldin hayat verdin
Oysa çok zor bir daha derdim
***
Geldiler alabildiğince menekşe
Gözleri savruk serseri pür neşe
Teslim ol aşka sorgulamadan gördüğün yerde
Sevişmeli seviştikçe...
***
Yaşamak istedi hiç plan yapmadan
Kalbine fısıldamak istedim kalbimi
İlk seziş ilk hissediş daima o ilk an
Tuhaf ama nedense hiç yanılmıyor insan
***
İyi ki geldin hayat verdin
Oysa çok zor bir daha derdim
***
Geldiler alabildiğince menekşe
Gözleri savruk serseri pür neşe
Teslim ol aşka sorgulamadan gördüğün yerde
Sevişmeli seviştikçe...
***
Geldiler alabildiğince menekşe
Gözleri savruk serseri pür neşe
Teslim ol aşka sorgulamadan gördüğün yerde
Sevişmeli seviştikçe...
-
Beni affet
Kaybetmek için çok erken
Sevmek için de çok geç
Beni affet
***
Bir adım kalmalı geriye
Kırılmış şeylerin nihayetinde
Yalnızlığın eşiğinde
Beni affet
***
Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde
Yağmurlar yağardı
Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde
Ayrılık kurşun gibi ağırdı
***
Beni affet
Şiirler gözlerini şarkılar saçlarını söylemedi
Beni affet
***
Bir adım kalmalı geriye
Kırılmış şeylerin nihayetinde
Yalnızlığın eşiğinde
Beni affet
***
Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde
Yağmurlar yağardı
Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde
Ayrılık kurşun gibi ağırdı
***
Beni affet
Kaybetmek için çok erken
Sevmek için de çok geç
Beni affet