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7/24 Dinle Tam Zamanında

Tam Zamanında Şarkı Sözleri

Nükhet Duru Tam Zamanında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Tam Zamanında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tam Zamanında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nükhet Duru

Nükhet Duru

Tam Zamanında

  • Dikine Dikine

  • Hicran

  • Sizli Bizli

  • Milyoner

  • Başka Hayat

  • Ceylan

  • Tam Zamanında

  • Bu Gece Beni Düşün

  • Her Yer Gökkuşağı Ft. Mehmet Erdem

  • Çocukluk İşte

  • De

  • Rüşvet

  • Bekar Köy

  • Menekşe

  • Beni Affet

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