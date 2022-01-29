Nükhet Duru

-
Sen nasıl istersen öyle olsun, nasıl istersen
Ah ne varsa bende vardır, benden istersen
Şair oldum aşk yüzünden aklım gidiyor
Kalbimden bir ses diyor ki sonun geliyor
***
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor
Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor
***
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
***
Hem bunlar hem ince işler ortasını bulalım
Gel pirim gel, gel mirim gel biraz hayal kuralım
Çok sevindim tanıştığımıza buna memnun olalım
Sen hiç aşık olmadın mı bırak da biz olalım
***
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor
Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor
***
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor
-
Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar
Hani dönerdi nerde? ne tadım ne tuzum var
Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar
Hani dönerdi nerde? ne tadım ne tuzum var
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
Nerde nerde nerde? hainim, canım nerde?
Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle?
***
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
***
Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar
Hani dönerdi nerde? ne gündüz ne gecem var
***
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk, oof
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
Nerde nerde nerde? hainim, canım nerde?
Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle?
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle?
-
Anne, yıldızları gördün mü?
***
Yıldızlara sordum yine hani benim yarim nerde
Beklemekten geçtim kendimden durma öyle, haydi söyle
Yeryüzünde hayallerle yaşıyorum hasretinle
Biraz sevgi, biraz ilgi susma söyle yarim nerde
***
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
***
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
***
Yıldızlara sordum yine hani benim yarim nerde
Beklemekten geçtim kendimden durma öyle, haydi söyle
Yeryüzünde hayallerle yaşıyorum hasretinle
Biraz sevgi, biraz ilgi susma söyle yarim nerde
***
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
***
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
***
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
***
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
Hoba, hoba, hoba na nay
Hoba, hoba, hoba ni na nay
-
Ne bir kinim var, ne de küskünüm
Bu öyle bir tevekkül kendime sığmışım
Ne bir kinim var, ne de küskünüm
Bu öyle bir tevekkül kendime sığmışım
***
Ne soru var, ne bir cevap
Kim mutlu olmuş, kim mesut ölmüş
***
Döne, döne, döne hep başa dönülür
Gide gele yolu hep uzun edilir
Sırrı bu mu yarab
***
Döne, döne, döne hep başa dönülür
Gide gele yolu hep uzun edilir
Sırrı bu mu yarab
***
Ne bir çözümü var, ne de bir düğümü
Bu öyle bir masal kendinden sürgün
Ne ben çözümüm, ne sen düğümsün
Bu öyle bir yol kendine sarılır
***
Ne soru var, ne bir cevap
Kim mutlu olmuş, kim mesut ölmüş
***
Döne, döne, döne hep başa dönülür
Gide gele yolu hep uzun edilir
Sırrı bu mu yarab
***
Döne, döne, döne hep başa dönülür
Gide gele yolu hep uzun edilir
Sırrı bu mu yarab
***
Döne, döne, döne hep başa dönülür
Gide gele yolu hep uzun edilir
Sırrı bu mu yarab
***
Döne, döne, döne hep başa dönülür
Gide gele yolu hep uzun edilir
Sırrı bu mu yarab
-
Karanlıkları yardığımda ne diyeceksin
Tırmandığımda gökyüzüne gelecek misin
Bulut olduğumda güneş olduğumda
Benimle tekrar sevişecek misin
***
Koştuğumda o korkusuz özgür geleceğe
Ellerimi açmış seni beklerken delice
Yorgun düştüğümde güçsüz kaldığımda
Bana tekrar gelecek misin
***
Artık gördüğüm bir şey var
Bildiğim bir şey var düş denizlerinde
Artık gördüğüm bir şey var
Bildiğim bir şey var düş denizlerinde
***
Biz her ikimiz tek kanatlı yalnız melekleriz
Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp özgürce uçabiliriz
Biz her birimiz tek kanatlı yarım melekleriz
Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp ayakta kalabiliriz
***
Koştuğumda o korkusuz özgür geleceğe
Ellerimi açmış seni beklerken delice
Yorgun düştüğümde güçsüz kaldığımda
Bana tekrar gelecek misin
***
Artık gördüğüm bir şey var
Bildiğim bir şey var düş denizlerinde
Artık gördüğüm bir şey var
Bildiğim bir şey var düş denizlerinde
***
Biz her ikimiz tek kanatlı yalnız melekleriz
Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp özgürce uçabiliriz
Biz her birimiz tek kanatlı yarım melekleriz
Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp ayakta kalabiliriz
-
Al hadi üz beni acıma, hadi süz beni utanma
Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı
Gel hadi bul beni burdayım, hadi gel henüz yılmadım
Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı
***
Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor
Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor
Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor
Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor
***
Düş önüme felek hadi devam edelim
Sar başa bu filmi yeniden görelim
Düş önüme felek hadi devam edelim
Sar başa bu filmi, ah yeniden görelim
Yeniden görelim
***
Gel hadi es bana fırtınam, hadi gel beni yağmala
Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı
Gel hadi bul beni burdayım, hadi henüz yılmadım
Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı
***
Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor
Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor
Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor
Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor
***
Düş önüme felek hadi devam edelim
Sar başa bu filmi yeniden görelim
Düş önüme felek hadi devam edelim
Sar başa bu filmi, ah yeniden görelim
Yeniden görelim
-
Buz gibi ellerin, hayalim üşüyor
Alıştık ev ve biz, bak sakiniz
Aşkımdan ölmeyi marifet sanırdım
Yaşamak daha zormuş
***
Değiştim bak, derken başlıyor
Her anı, her acı, hep ayrı yüzlerle dolar odama
Sarsılır uykusuz duvarlar
Her gece, her resim, bir isimle dağılır camlar
Hoyrat rüzgar
***
Canım yanar
Ansızın gün doğar
Kabus bitti sanır kalbim, inanır, hevesle yeniden sarılır
Çıktığım sokaklar anlar bir bakışta, yüz vermez
Toy çalımım utanır, içim acır
***
Her anı, her acı, hep ayrı yüzlerle dolar odama
Sarsılır uykusuz duvarlar
Her gece, her resim, bir isimle dağılır camlar
Hoyrat rüzgar
Canım yanar
Anlaştık, yeter, çıkıyorum son defa
Kaderim bavulumda
***
Her geceden biriktirilen, cebimde bozuk hayallerim ve ben
Ödüm kopuyor bir yandan
Boş ver
Hazırım son yolculuğa
Hoyrat rüzgar
-
Kalk gidelim hiç vaktim yok süzülmeye
Kalk gücün varsa çöz dilini sözün varsa
Taşır bu yürek seni de taşır ordan oraya
Derdim kendimden zannetme yoruldum sevginden, aah
***
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
Saldırmam can yakmam kalk
Yolun uzun
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
Saldırmam can yakmam kalk, aah
***
Yok vazgeçtim hiç gönlüm yok geçinmeye
Sus iyisi mi sığ gönlüme kirlenmeden
Taşır bu yürek anılar uzar ordan oraya
Derdim kendimden zannetme usandım sevgiden, aah
***
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
Saldırmam can yakmam kalk
Yolun uzun
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
Saldırmam can yakmam kalk, aoh
***
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
Saldırmam can yakmam kalk
Yolun uzun
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
Saldırmam can yakmam kalk
***
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
Saldırmam can yakmam kalk
Yolun uzun
Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan
-
-
Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler
Sanki durur durur dargın dalı gözler
Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler
Sanki durur durur dargın dalı gözler
***
Bin bir laf bir bakışa nasıl sığmış öyle
Sessiz yanarken siz biz tüteriz
***
An gelir dağılır o yüz, an gelir avunur hemen
Yaz gelir bize gülseniz o gözleriniz birde siz
***
Dağ gibi yapa yalnız dağlanıp da yaş almışız
Yaz gelir bize gelseniz o gözleriniz ve siz
Asi ürkek
***
Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler
Sanki durur durur dargın dalı gözler
Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler
Sanki durur durur dargın dalı gözler
***
Bin bir laf bir bakışa nasıl sığmış öyle
Sessiz yanarken siz biz tüteriz
***
An gelir dağılır o yüz, an gelir avunur hemen
Yaz gelir bize gülseniz o gözleriniz birde siz
***
Dağ gibi yapa yalnız dağlanıp da yaş almışız
Yaz gelir bize gelseniz o gözleriniz ve siz
Asi ürkek
***
An gelir dağılır o yüz, an gelir avunur hemen
Yaz gelir bize gülseniz o gözleriniz birde siz
***
Dağ gibi yapa yalnız dağlanıp da yaş almışız
Yaz gelir bize gelseniz o gözleriniz ve siz
***
Türkan Şoray
-
Hiç bir şey işe yaramıyor artık
Artık durun ya da durmayın
Hiç bir şey işe yaramıyor artık
Artık durun ya da durmayın
***
Çocukları vurun, afyonlu cümleler kurun
Serilip yayılalım öyle
Soru sormayın, yeni bir şey olmasın artık
Serilip yayılalım öyle
***
Doğrayın, doğrayın ne varsa bitsin
Kalmasın gölgeler öyle yerde doğrayın
***
Baltalar elinizde uzun ip nerenizde olursa olsun
Siz gidin ormana hep ormana, hep ormana, hep ormana
Durun ya da durmayın, durmadan doğrayın
Hatta siz hiç doğmayın desem de durmayın çoğalın, çoğalın
***
Yerlere özellikle, yerlere isteyenler
Evlere, isteyenler her yere mütemadiyen tükürün
Durmayın, durdurmayın, duramayın vurun
Doğrayın tükürün
***
Tükürelim hep birden hak tu
Yapın, yapın da hani olur a sıkılın
Sıkılmayanlar hadi bir daha hak tu
***
İstediğiniz kadar yapın, iştahınız kadar yapın
Yapın ki size benzesin her yer
Yeni bir isim koyalım bu yere sizin olsun, sizin gibi bilsin ki
Bazıları ağlanacak bir şey kalmamış belki görüp ağlamayız
***
Hiç bir şey işe yaramıyor artık demeyin, bir de bunu deneyin
Yüce Tanrım sizleri affetsin
Yüce Tanrım sizleri affetsin
Affetsin
-
Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar
Hani dönerdi nerde? ne tadım ne tuzum var
Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar
Hani dönerdi nerde? ne tadım ne tuzum var
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
Nerde nerde nerde? hainim, canım nerde?
Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle?
***
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
***
Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar
Hani dönerdi nerde? ne gündüz ne gecem var
***
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk
Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte
Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk, oof
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
Nerde nerde nerde? hainim, canım nerde?
Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle?
***
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle?
Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde?
Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle?