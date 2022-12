Nükhet Duru

Dur, dur yetişir bunca keder elem Dur, dur yetişir bunca keder elem Dostlar kenetlensin şimdi bu eller Dostlar kenetlensin şimdi bu eller *** İçimizde bir sevinç, bir umut var Şarkımızda dostluğa bir davet var Size, size, size sesleniyoruz Size, size, size sesleniyoruz *** Merhaba dost insanlar, hello hello Yürekliyiz el ele, bonne chance, viva e ciao Hayatı yudum yudum içelim hep birlikte Hedefimiz insanların mutluluğu elbette Haydi hep birlikte söyleyin bizimle *** Dur, dur yetişir bunca keder elem Dur, dur yetişir bunca keder elem Dostlar kenetlensin şimdi bu eller Dostlar kenetlensin şimdi bu eller *** İçimizde bir sevinç, bir umut var Şarkımızda dostluğa bir davet var Size, size, size sesleniyoruz Size, size, size sesleniyoruz *** Merhaba dost insanlar, hello hello Yürekliyiz el ele, bonne chance, viva e ciao Hayatı yudum yudum içelim hep birlikte Hedefimiz insanların mutluluğu elbette Haydi hep birlikte söyleyin bizimle *** Dur, dur yetişir bunca keder elem Dur, dur yetişir bunca keder elem Dostlar kenetlensin şimdi bu eller Dostlar kenetlensin şimdi bu eller