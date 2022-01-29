Nükhet Duru

Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan Son saatleri yaklaşırken günün Bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan Birleştiği yerde gerçekle düşün *** Bir rüzgâr olmuş esiyor Kalbim bu akşam Boğaziçi'nde Bir an gözlerimden silinmeyen O eşsiz güzelliğini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki *** Bir akşam daha yaşanmakta bahardan Sessiz sedasız dönmekte dünya Bir sayfa daha eksilmekte hayattan Ben böylesine senden uzakta *** Bir martı olmuş uçuyor Gönlüm bu akşam Boğaziçi'nde Yorgun benliğime huzur veren O akşam saatlerini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki *** Bir an gözlerimden silinmeyen O eşsiz güzelliğini Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki