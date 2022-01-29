Söz: Çiğdem Talu Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Söz: Çiğdem Talu
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Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan
Son saatleri yaklaşırken günün
Bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan
Birleştiği yerde gerçekle düşün
***
Bir rüzgâr olmuş esiyor
Kalbim bu akşam Boğaziçi'nde
Bir an gözlerimden silinmeyen
O eşsiz güzelliğini
Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki
***
Bir akşam daha yaşanmakta bahardan
Sessiz sedasız dönmekte dünya
Bir sayfa daha eksilmekte hayattan
Ben böylesine senden uzakta
***
Bir martı olmuş uçuyor
Gönlüm bu akşam Boğaziçi'nde
Yorgun benliğime huzur veren
O akşam saatlerini
Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki
***
Bir an gözlerimden silinmeyen
O eşsiz güzelliğini
Öyle özledim ki bilsen öyle özledim ki
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Elimde bir eski resmin
Karşımda son mektubun var
Şarkılarda senin ismin
Etrafımda yabancılar
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
***
Ölüm bile daha kolay
Senden ayrı yaşamaktan
Bu sokaklar, bu karanlık
Seni bana hatırlatan
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
Ağlıyorum yine
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