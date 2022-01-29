Nükhet Duru

Gitti De Gitti (O G) Gitti de gitti sevgilim gitti, Ardına bile bakmadan gitti de gitti, Bu gönül onundu almadan gitti, En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle, *** Beklemek faydasız, dönmeyeceksin, Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin, Başka bir sevgili bulmuşsun dediler, Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin, Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,

Dünya Dönüyor Sen ne dersen de Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil Kahrolduğum yalan değil Duyarsam bir gün başka sevgili bulduğunu yalan değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini Karar verdim artık, senin her şeyini unutacağım *** Kader değil, kader değil İçimdeki duygular Kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de