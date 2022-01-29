Kırık Kalpler Durağında Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Kırık Kalpler Durağında
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Bir göz vardır bakar da baktığını bilemez
Bir göz vardır görür de gördüğünü bilemez
Boşluğa bakarcasına
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Gözler vardır ağlayan dökülmeyen yaşlarla
Gözler vardır bağlayan eğilmeyen başlarla
Sevse de taparcasına
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Nasıl iştir bilinmez
Başka şeye benzemez
Bilmecedir çözülmez
Aaaa
***
Nasıl iştir bilinmez
Başka şeye benzemez
Bilmecedir çözülmez
Aaaa
***
Gözler var meydan okur olduk olmadık yerde
Gözler var merhem olur okşayarak her derde
Dert çekmek varsa kaderde
***
Gözler var buzul gibi, gözler var ateş yakan
Gözler var boynu bükük, gözler var caka satan
Kurnazca bakıp aldatan
***
Nasıl iştir bilinmez
Başka şeye benzemez
Bilmecedir çözülmez
Aaaa
***
Nasıl iştir bilinmez
Başka şeye benzemez
Bilmecedir çözülmez
Aaaa
***
Nasıl iştir bilinmez
Başka şeye benzemez
Bilmecedir çözülmez
Aaaa
***
Lay la lay lay lalaylay
Lay la lay lay lalaylay
Lay la lay lay lalaylay