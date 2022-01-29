Nükhet Duru

Bir göz vardır bakar da baktığını bilemez Bir göz vardır görür de gördüğünü bilemez Boşluğa bakarcasına *** Gözler vardır ağlayan dökülmeyen yaşlarla Gözler vardır bağlayan eğilmeyen başlarla Sevse de taparcasına *** Nasıl iştir bilinmez Başka şeye benzemez Bilmecedir çözülmez Aaaa *** Nasıl iştir bilinmez Başka şeye benzemez Bilmecedir çözülmez Aaaa *** Gözler var meydan okur olduk olmadık yerde Gözler var merhem olur okşayarak her derde Dert çekmek varsa kaderde *** Gözler var buzul gibi, gözler var ateş yakan Gözler var boynu bükük, gözler var caka satan Kurnazca bakıp aldatan *** Nasıl iştir bilinmez Başka şeye benzemez Bilmecedir çözülmez Aaaa *** Nasıl iştir bilinmez Başka şeye benzemez Bilmecedir çözülmez Aaaa *** Nasıl iştir bilinmez Başka şeye benzemez Bilmecedir çözülmez Aaaa *** Lay la lay lay lalaylay Lay la lay lay lalaylay Lay la lay lay lalaylay