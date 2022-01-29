Nükhet Duru

Aşkın Hali Şarkı Sözleri
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Gözlerimin etrafındaki çizgiler
Artık belli oluyor
Bütün o çizgiler son bir yılda oldu
Sana, bana, bize ağlarken
***
Ben Leyla olmuşum kimin umrunda
Mecnun çoktan gitmişken
Bu ne garip bir yangındı böyle
Sen söndün ben yanarken
***
Peki ben neden hala böyleyim
Neden hala geçmişteyim
Belki de ben sana hala
***
Aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
***
Ben sana hala aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Çok, çok, çok karışığım zaten
***
Ruhum iki ucun arasında
Gezinip duruyor
Bugün zaman akmasın dursun
Ben içinden geçeceğim
***
Ama ben neden hala böyleyim
Neden hala geçmişteyim
Belki de ben sana hala
***
Aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
***
Ben sana hala aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Çok, çok, çok karışığım zaten
***
Aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
***
Ben sana hala aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Çok, çok, çok karışığım zaten