Nükhet Duru

Gözlerimin etrafındaki çizgiler Artık belli oluyor Bütün o çizgiler son bir yılda oldu Sana, bana, bize ağlarken *** Ben Leyla olmuşum kimin umrunda Mecnun çoktan gitmişken Bu ne garip bir yangındı böyle Sen söndün ben yanarken *** Peki ben neden hala böyleyim Neden hala geçmişteyim Belki de ben sana hala *** Aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten *** Ben sana hala aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Çok, çok, çok karışığım zaten *** Ruhum iki ucun arasında Gezinip duruyor Bugün zaman akmasın dursun Ben içinden geçeceğim *** Ama ben neden hala böyleyim Neden hala geçmişteyim Belki de ben sana hala *** Aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten *** Ben sana hala aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Çok, çok, çok karışığım zaten *** Aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten *** Ben sana hala aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Çok, çok, çok karışığım zaten