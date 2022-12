Nükhet Duru

Yüzüme bak biraz, yeni görmüş gibi Saklama gel anlat bana sen her şeyi Sanki susuz çölde kalmış gibisin *** İnsanız sevdiğim, her şey bizim için Nefes alış veriş, yaşamak dediğin Sanki acıları tatmış gibisin *** Gözlerin bulutlu, dertliysen bugün Umutların bitmiş kırılmış gönlün Yarın güleceksin bu olanlara Kim cevap bulmuş ki tüm sorunlara *** Ömür kısa değil aslında uzun Değer vermedinse senin kusurun Ara güzelliği, kendin bulursun Her günün doğduğun gün gibi olsun *** Yüzüme bak biraz, yeni görmüş gibi Saklama gel anlat bana sen her şeyi Sanki susuz çölde kalmış gibisin *** İnsanız sevdiğim, her şey bizim için Nefes alış veriş, yaşamak dediğin Sanki acıları tatmış gibisin *** Gözlerin bulutlu, dertliysen bugün Umutların bitmiş kırılmış gönlün Yarın güleceksin bu olanlara Kim cevap bulmuş ki tüm sorunlara *** Ömür kısa değil aslında uzun Değer vermedinse senin kusurun Ara güzelliği, kendin bulursun Her günün doğduğun gün gibi olsun