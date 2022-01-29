Gözlerin Bulutlu Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Gözlerin Bulutlu
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Yüzüme bak biraz, yeni görmüş gibi
Saklama gel anlat bana sen her şeyi
Sanki susuz çölde kalmış gibisin
***
İnsanız sevdiğim, her şey bizim için
Nefes alış veriş, yaşamak dediğin
Sanki acıları tatmış gibisin
***
Gözlerin bulutlu, dertliysen bugün
Umutların bitmiş kırılmış gönlün
Yarın güleceksin bu olanlara
Kim cevap bulmuş ki tüm sorunlara
***
Ömür kısa değil aslında uzun
Değer vermedinse senin kusurun
Ara güzelliği, kendin bulursun
Her günün doğduğun gün gibi olsun
***
Yüzüme bak biraz, yeni görmüş gibi
Saklama gel anlat bana sen her şeyi
Sanki susuz çölde kalmış gibisin
***
İnsanız sevdiğim, her şey bizim için
Nefes alış veriş, yaşamak dediğin
Sanki acıları tatmış gibisin
***
Gözlerin bulutlu, dertliysen bugün
Umutların bitmiş kırılmış gönlün
Yarın güleceksin bu olanlara
Kim cevap bulmuş ki tüm sorunlara
***
Ömür kısa değil aslında uzun
Değer vermedinse senin kusurun
Ara güzelliği, kendin bulursun
Her günün doğduğun gün gibi olsun